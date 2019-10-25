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Trabzonspor-Krasnodar maçının ardından

DHA

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Krasnodar´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kaybettikleri için üzügn olduğunu, işlerinin zor olduğunu ve Krasnodar ile deplasmanda oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Krasnodar´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kaybettikleri için üzügn olduğunu, işlerinin zor olduğunu ve Krasnodar ile deplasmanda oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Ünal Karaman, "Futbolcularımın oyunun büyük bölümünde isteği, mücadele, gayreti sonuca takılmaksızın bizi mutlu etti. Niyeti iyi ve mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Anlık pozisyonlar sonucu belirliyor. Pastır, vuruştur o pozisyonlar maçın hikayesini yazdırıyor. Detay pozisyonlar haricinde oyuncularımın saha içerisinde verdiği mücadeleden memnunum. Kazanmayı arzu ederdik ama sonucu alamadık, üzgünüz. Çok zorlu rakiplerle oynuyoruz. 3 rakibimiz var, bunlar bizim üst torbadan geldi. Bugünkü takım 100-150 milyon arasında bütçeye sahip. Sonuçta onlar da kendi adına kazanma gayreti içerisinde oluyorlar. Hayal satmanın bir manası yok. Elbette ki oynayacağımız 3 müsabakaya da kazanmak için çıkacağız ama işimizin zorluğunu hepimiz bileceğiz ve kabulleneceğiz. Şu gerçek var; Trabzonspor şartlar ne olursa olsun, hangi müsabakayı nerede oynarsa oynasın niyetinden şüphe etmeksizin mücadele eder, gayret gösterir. Grupta oynayacağımız bütün müsabakalarda aynı gayreti ve mücadeleyi göstereceğiz. Sonuç ne olur hep beraber göreceğiz ama bu takımların oynayacağı müsabakalar da dikkate alındığında işimizin zor olduğunu söyleyebilirim" dedi.
"KRASNODAR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
Krasnodar ile deplasmanda oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Bugünkü maçı kazanmış olsak Krasnodar'ı saf dışı bırakmış olacaktık. Basel'in Getafe'yi yendiği dikkate alındığında ister istemez Krasnodar da havaya girdi. O da deplasmanda yenildiği rakibini sahasında yenmek isteyecek. O da yarışın içerisine ortak olacak. Bizim oynayacağımız üç müsabakayı da kazanıp rakiplerimizin durumuna bakmamız gerekiyor. Ama deplasmanda oynayacağımız ilk müsabaka mutlak kazanmamız gereken bir maç olarak görünüyor. Onun gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.
SERGEY MATVEEV: BU GALİBİYETLE GRUPTAKİ DENGELER DEĞİŞTİ
Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Özellikle oyuncularımın disiplinli oyununa çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Galibiyetle evimize döneceğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ünal Karaman'ın açıklamaları
Sergey Matveev´in açıklamaları

TRABZON

25 Ekim 2019 Cuma

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