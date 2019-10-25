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Trabzonspor'da rotasyon sancısı

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyonlu kadroyla sahaya çıktığı maçlarda sıkıntı yaşıyor. Bordomavililerin özellikle savunmada yaptığı değişiklikler aldığı saha sonuçlarına olumlu yansımadı.

Trabzonspor'da rotasyon sancısı

Trabzonspor, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyonlu kadroyla sahaya çıktığı maçlarda sıkıntı yaşıyor. Bordomavililerin özellikle savunmada yaptığı değişiklikler aldığı saha sonuçlarına olumlu yansımadı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Rusya'nın Krasnodar takımına sahasında 20 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde uyguladığı rotasyonunun sancılarını yaşıyor. İki kulvarda mücadele eden bordomavililer bugüne kadar Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 15 resmi müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet alırken, attığı 26 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Süper Lig'de 15 puan ile 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini uyumu ön planda
Sezon başından bu yana sakat oyuncularından yoksun olmanın sıkıntısını yaşayan Trabzonspor, mecburi değişimler yaşarken, özellikle savunma hattında görev alan isimler arasında yapılan değişikliklerde beklediği verimi alamadı. Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Campi ve Ivanildo Fernandes gibi stoper bölgesinde görev alan isimlerden Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini uyumu ön plana çıkarken, Fernandes ve Campi ise bu iki ismin gerisinde kaldı.
Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini'nin Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakalarda ise Karadeniz ekibi 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken mağlup olmadı. Attığı 22 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.

Sparta PragTrabzonspor........: 22 (HosseiniHüseyin Türkmen)
TrabzonsporSparta Prag........: 21 ( HosseiniHüseyin Türkmen)
AEKTrabzonspor...................: 13 (HosseiniHüseyin Türkmen)
TrabzonsporMalatyaspor......: 21 (HosseiniHüseyin Türkmen)
FenerbahçeTrabzonspor.......: 11 (HosseiniHüseyin Türkmen)
TrabzonsporBeşiktaş.............: 41 (HosseiniHüseyin Türkmen)
TrabzonsporBasel.................: 22 (HosseiniHüseyin Türkmen)
Çaykur RizesporTrabzonspor.: 12 (HosseiniHüseyin Türkmen)
TrabzonsporGaziantep FK.....: 41 (HosseiniHüseyin Türkmen)

Değişimin yaşandığı maçlarda galibiyet yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın üst üste gelen maçların yoğunluğu nedeniyle her oyuncusunu hazır tutma arzusu savunma bölgesinde sıkıntıya yol açtı. Özellikle söz konusu bölgede 6 maçta yapılan değişikliklerde bordomavililer galibiyet elde edemedi. Bordomavililerin savunmada değişime gittiği maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederken, attığı 4 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.
Savunma bölgesinde yaşanan değişiklikler ve alınan sonuçlar:

KasımpaşaTrabzonspor.....: 11 (FernandesCampi)
TrabzonsporAEK................: 02 (FernandesCampi)
TrabzonsporGençlerbirliği.: 22 (HosseiniFernandes)
GetafeTrabzonspor............: 10 (HosseiniCampi)
SivassporTrabzonspor........: 21 (HosseiniCampi)
TrabzonsporKrasnodar.......: 02 (FernandesCampi)

TRABZON

25 Ekim 2019 Cuma

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