Trabzonspor´da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

-Trabzonspor, Süper Lig´in 9´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ekuban´ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

MIKEL TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ve Krasnodar karşılaşmalarında forma giyemeyen Obi Mikel, bugün takımla çalışmalarda yer aldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a hareket edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar



TRABZON 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

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