Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Rusya'nın Krasnodar takımına 20 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür, Ekuban ve Sturridge katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı. İki grup halinde çalışan bordomavililerde birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenman öncesi oyuncularıyla sahada kısa bir toplantı yaptı. Alınan sonucun kendilerini üzdüğünü ancak ortaya çıkan kazanma isteği ve mücadele azminin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. Karaman, ayrıca takım kaptanı Sosa ile de özel bir görüşme yaptı. Arjantinli futbolcunun mücadelesinden memnun dile getiren deneyimli teknik adam durumu hakkında oyuncusundan bilgiler aldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

TRABZON 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

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