Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı

Trabzonspor’un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge bir restoranda mutfağa girdi, balık pişirdi.

Trabzon’da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan ve balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen olan Erşan Yılmaz bu kez Trabzonspor’un İngiliz oyuncusu Danial Sturridge ile video çekti. 30 yaşındaki oyuncu ile balık pişiren Yılmaz, Sturridge'nin sevinç dansına eşlik eden “Yarim” şarkısını da videoya fon müziği olarak eklemeyi de unutmadı. Videolarının sonunda soğan kırarak kendine has bir akım oluşturan Yılmaz bu akıma Sturridge’yi kattı. Sosyal medyaya “Bugün balıklar chef Daniel Sturridge” başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü.

TRABZON 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.