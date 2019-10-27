Trabzonspor zirve için sahaya çıkıyor

-Süper Lig´in 9´uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir´e konuk olacak olan Trabzonspor, lider Alanyaspor´un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor.
Ligde oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir´le karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu´nda saat 20.00´de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor´da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi´nin sakatlıkları devam ediyor. Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak´ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sakatlıkları nedeniyle Krasnodar maçında forma giyemeyen Mikel ile Sturridge´nin ise kadroda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman´ın, UEFA Avrupa Ligi´nde oynadıkları Krasnodar maçının 11´inden farklı olarak Başakşehir karşısında 4 değişikliğe giderek savunmada Fernandes ile Campi´nin yerine Hüseyin ile Hosseini´ye, orta sahada Abdulkadir Parmak´ın yerine Mikel´e, hücum hattında ise Yusuf´un yerine Sturridge´ye forma vermesi bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR İLE 23´ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23´üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir´in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.
MUHTEMEL 11´İ
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Uğurcan Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth"
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi (Abdulkadir Parmak belirsiz)
CEZALI: Yok
TRABZON
27 Ekim 2019 Pazar
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