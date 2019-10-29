Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor: 3-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

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STAT: Vakfıkebir İlçe

HAKEMLER: Adem Sarıtaş xxx, Nurettin Dinçer Demir xxx, Hüseyin Can xxx

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir xxxTalha xxx, Emre xxx, Bahadır xxx (Dk.69 Dede xx), Volkan xxx, Emrullah xxx, Hakan xxx, Caner xx(Dk.60 Mertcan xx), Murat Cem xxx(Dk.86 Taha), Ali xxxx, Muhammet Haşim xxx

MENEMENSPOR: Amir xAlberk x(Dk.76 Mehmet x), Semih x, Diakite x, Furkan x, Muhammed Ali x(Dk.70 Murat Erdemir x), Ibrahim Sangare x, Galip xx, Olatunbosun x, Halil İbrahim x(Dk.59 Murat Elkatmış x), Hüseyin x

GOLLER: Dk.41 Murat Cem, Dk.52-88 Ali (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Mertcan, Emrullah (Hekimoğlu Trabzon)TFF 2´nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Tur maçında sahasında konuk ettiği TFF 1´inci Lig takımı Ekol Göz Menemenspor´u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Menemenspor ise bu turda Ziraat Türkiye Kupası´na veda etti.



TRABZON 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

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