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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın 2. etabını da önümüzdeki 2020 yılı Mayıs ayında ...

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'nın 2020 yılı Mayıs ayında tamamının ziyarete açılacağını belirterek "İnşallah hava muhalefetine takılmazsak 2020 Müzeler Haftası'nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın 2. etabını da önümüzdeki 2020 yılı Mayıs ayında ziyarete açacağız” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “İnşallah hava muhalefetine takılmazsak 2020 Müzeler Haftası’nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı’nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz” “Ayasofya’yı da hızlandırma kararı aldık; Onu da inşallah 2020 yılı Mayıs ayı içinde hizmete alacağız” “Ayasofya Camisi’ni eğer önümüzdeki Mayıs’a kadar yetiştirmek istiyorsak ziyarete kapatmamız gerekiyor”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı’nın 2020 yılı Mayıs ayında tamamının ziyarete açılacağını belirterek “İnşallah hava muhalefetine takılmazsak 2020 Müzeler Haftası’nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı’nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz” dedi.
Sabah saatlerinde geldiği Trabzon’da bakanlığı ile ilgili bir dizi gezi ve incelemelerde bulunan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda süren 2. etap restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
İncelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bu sene Trabzon’a 3. kez geldiğini hatırlattı. Bakan Ersoy “Burada uzun zamandır devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün de çalışmaları vardı. Bu sene itibariyle hizmet almaya başladık. Özellikle geçen Müzeler Haftası’nda 1. etabının söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs Turizm Haftası hizmete aldık. Şimdi 2. etap çalışmaları sürüyor. Onlar da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah hava muhalefetine takılmazsak (yağmurlarda çalışmak çok zor. Çalışma şartlarını görüyorsunuz) 2020 Müzeler Haftası’nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı’nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz” dedi.

“2020 yılında Trabzon’da takip ettiğimiz 3 tane yer var”
2020 yılında özellikle Trabzon’da Bakanlığı tarafından takip edilen 3 tane yer olduğunu belirten Bakan Ersoy “Bu 3 önemli yapıdan Sümela Manastırı’nı inşallah hizmete alacağız. İkinci önemli konsantre olduğumuz tescilli binalardan Ayasofya. Ayasofya’yı da hızlandırma kararı aldık. Onu da inşallah 2020 yılı Mayıs ayı içinde hizmete alacağız. Sezona yetiştirmiş olacağız. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilmekte orası. Biz onun hızlandırılması talimatını verdik ve Mayıs ayına yetiştireceğiz. Yine Trabzon Müzesi olarak kullanılan Kostaki Konağı’nı da restorasyon kapsamına aldık. Yarın yer teslimi yapılacak, ihalesi tamamlandı. İnşallah 2020 yılı sonuna kadar orayı da hizmete alacağız. Yine bakanlığımıza yeni tahsis edilmiş olan eski Ortahisar Kaymakamlık binası var. Orayı da kültür ve sanat merkezi yapmaya karar verdik. Oranın da restorasyonunu bu hafta içinde hızlandıracağız, ihale edeceğiz, hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Böylece sadece bölgelerdeki yapıların restorasyonunu değil şehir merkezinde hareket getirecek esnafın da fayda göreceği yapıları ve kültür sanat faaliyetlerini harekete geçirilmesini sağlıyoruz. Bu açıdan Trabzon iyi bir örnek teşkil edecek. Buradan da Rize’ye geçerek yayla turizmi kapsamında neler yapabiliriz onlara bakacağız” ifadelerini kullandı.

"Geçici bir bir ziyarete kapatma uygulayacağız"
Ayasofya Camisi’nin restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılacağı ile ilgili soru üzerine Bakan Ersoy “Eğer Mayıs’a kadar orayı yetiştirmek istiyorsak ziyarete kapatmamız gerekiyor. Düşük bir turizm sezonuna, ziyaretçinin çok azaldığı bir döneme giriyoruz zaten. Mayıs ayına kadar ziyarete geçici olarak kapatacağız ki restorasyonda aksama olmasın, sezona yetişsin. Esas olan önümüzdeki Mayıs ayında sezona yetişmesi. O açıdan geçici bir kapatma uygulayacağız. Birkaç aylık sürede restorasyonu hızlandırıp gerekirse fazla mesai yaptırıp Mayıs ayına kadar mutlaka yetiştireceğiz” açıklamasında bulundu.

TRABZON

30 Ekim 2019 Çarşamba

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