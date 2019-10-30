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Çankırılı öğrenciler Avrasya’da ağırlandı

İHA

Çankırılı öğrenciler Avrasya’da ağırlandı

Avrasya Üniversitesi Türkiye’nin dört bir yanından Trabzon’a gelen ortaöğretim kurumlarının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Çankırı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri de iki gün boyunca Avrasya Üniversitesi yerleşkelerini gezdiler, yetkililerden bilgi aldılar ve öğrenci yurtlarında konakladılar.
Lisenin Müdür Başyardımcısı Sebahattin Çalık, Müdür Yardımcısı Ahmet Emin Uzgören, Rehberlik Öğretmenleri Gökhan Gülnar, İlknur Özmen Dal ve Coğrafya Öğretmeni Abidin Ak beraberindeki elli öğrenci ilk olarak Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesini ziyaret ettiler. Burada laboratuvarları gezerek bilgi alan öğrencilere Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran konferans salonunda bir sunum yaptı. Özoran konuşmasında Avrasya Üniversitesi’nin yerleşkeleri, akademik ve fiziki altyapısını ve Trabzon şehrinin avantajlarından bahsetti. Özoran konuşmasında ‘’İki kez en yaşanılabilir şehir seçilen Trabzon’da, alanında başarılı akademisyenlerle, deniz kenarında eşsiz yerleşkeleriyle Avrasya Üniversitesi olarak sizleri Trabzon’a bekliyoruz’’ dedi.
Çankırılı öğrenciler Avrasya Üniversitesi’nin yeni yerleşkesi Kaşüstü Yerleşkesinde üniversitenin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ı da ziyaret ettiler. Yıldız sınıfta öğrencilere hayat hikayesini anlattı.
Avrasya Üniversitesi’nin kuruluş hikayesini de anlatan Yıldız “Üniversitemizi 2010 yılında kurmak nasip oldu. Üniversitemizi çok hızlı geliştirdik, fiziki altyapısını güçlendirdik, akademik altyapısını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en güzel yerleşkelerini üniversitemize kazandırdık. Şimdide hedefimiz güzel ülkemize en donanımlı bireyleri yetiştirerek katkı sunmak. Bunları tecrübe edinesiniz diye anlattım. İmkansız diye bir şey yoktur. Hedefinizi doğru seçerseniz, en önemlisi dürüstlük ilkesinden asla taviz vermezseniz, inanarak çok çalışırsanız ve gerektiğinde inatçı olursanız hedefinize ulaşacaksınız. Ben önüme bir kapı kapandı diye asla hedefimden vazgeçmem, başka kapıları aralamaya devam ederim. Sizler bizlerden daha başarılı olacaksınız, aranızdan valiler, kaymakamlar, doktorlar çıkacak. Geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Ben ülkemizin tüm gençlerine güveniyorum, bu güzel ülkemizi daha güzel yarınlara sizler taşıyacaksınız’’ dedi.
Burada Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’a misafir öğretmenler tarafından Çankırı iline özel kaya tuzu lambası ve değirmende metal değmeden öğütülmüş kaya tuzu hediye edildi.
Avrasya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ziyaretinde öğrencilere Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytap Sezer tarafından sıra dışı bir ders verildi. Öğrencilerin isteği üzerine uzayla ilgili merak edilen sorular konu edildi.
Çankırılı öğrenciler Avrasya Üniversitesi ekibiyle Yomra Yerleşkesi’nde bulunan 1. Dünya Savaşı Şehitler Anıtı, Ayasofya, Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırı’nı da ziyaret ettiler.

TRABZON

30 Ekim 2019 Çarşamba

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