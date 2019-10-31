Trabzonspor'un yabancıları 12 takıma bedel

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı golden daha çok gole imza attılar. Bu oyuncular, zirveye yakın iki takım kadarda gol attı.

Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.



Yabancılar yüzleri güldürüyor

Son 2 sezondur transfer ettiği yabancı oyuncularından önemli verim alan bordomavili kulüpte, bu sezon da yabancı oyuncular yüzleri güldürüyor. Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un attığı 19 golün 16'sı yabancı oyunculardan geldi. 2 kez ise Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı rakip fileleri havalandırdı. Bir golü ise rakip kendi kalesine attı.



12 takıma bedeller

Bordomavililerde yabancı oyuncular attıkları 16 golle, Süper Lig'de mücadele eden 12 takımdan daha çok gol kaydederken, zirveye yakın iki takım kadarda gole imza attılar. Ligde Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha fazla gole imza atan yabancı oyuncular, toplam 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor ve Medipol Başakşehir kadar da gole imza attılar.



13 yabancıdan 8'i golle tanıştı

Trabzonspor, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor. Bordomavililerde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise henüz golle tanışamadı. Süper Lig'de 16 puan ile 4. sırada yer alan bordomavililerde yabancı oyuncular elde edilen 16 puana direk katkıda bulundular.

TRABZON 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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