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RANEPA temsilcisi Çetin: İpekyolu´nu kullanmak isteyenler Türkiye ve Rusya´ya mahkum

DHA

RUSYA Devlet Başkanlığı Akademisi (RANEPA) Resmi Temsilcisi ve Asya Polis Teşkilatı (ASIAPOL) Kurucusu Talat Enveroviç Çetin, Trabzon'da katıldığı, `Kültür, Ekonomi ve Güvenlik Boyutlarıyla Stratejik Bir Köprü Olarak İpekyolu ve Trabzon' konulu panelde konuştu. Çetin, İpekyolu´nu kullanmak isteyenlerin Türkiye ve Rusya´ya ellerinin mahkum olduğunu belirterek, "Çin ve Londra´nın da bizim mahalleden geçmekten başka şansı yoktur. Bugün itibariyle eleştirilse de Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın Doğu'nun direnişi ve Batı'ya karşı duruşu konusunda gösterdiği pozisyon, şimdiye kadar gösterilmiş olan en...

RUSYA Devlet Başkanlığı Akademisi (RANEPA) Resmi Temsilcisi ve Asya Polis Teşkilatı (ASIAPOL) Kurucusu Talat Enveroviç Çetin, Trabzon'da katıldığı, `Kültür, Ekonomi ve Güvenlik Boyutlarıyla Stratejik Bir Köprü Olarak İpekyolu ve Trabzon' konulu panelde konuştu. Çetin, İpekyolu´nu kullanmak isteyenlerin Türkiye ve Rusya´ya ellerinin mahkum olduğunu belirterek, "Çin ve Londra´nın da bizim mahalleden geçmekten başka şansı yoktur. Bugün itibariyle eleştirilse de Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın Doğu'nun direnişi ve Batı'ya karşı duruşu konusunda gösterdiği pozisyon, şimdiye kadar gösterilmiş olan en görkemli pozisyondur" dedi.
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'nce, 'Kültür, Ekonomi ve Güvenlik Boyutlarıyla Stratejik Bir Köprü Olarak İpekyolu ve Trabzon' konulu panel düzenlendi. Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi´nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu´nun yaptığı panele; RANEPA Resmi Temsilcisi ve ASIAPOL Kurucusu Talat Enveroviç Çetin, Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Uluslararası Tahkim Hakimi Hasan Türksel, konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Asya ve Avrupa´yı birbirine bağlayan, temelleri milattan önce 1´inci yüzyılda atılan İpekyolu olarak da bilinen tarihi ticaret baharat yolunun, geçmişten günümüze Batı ve Doğu medeniyetleri arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynadığını belirtti.
'ARTIK CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI'
Panele konuşmacı olarak katılan RANEPA Resmi Temsilcisi ve ASIAPOL Kurucusu Talat Enveroviç Çetin, İpekyolu´nu kullanmak isteyenlerin Türkiye ve Rusya´ya ellerinin mahkum olduğunu kaydetti. Çetin, "Batı yani ve onun güdümündeki Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu´da bugün kanayan yara Türkiye, Rusya ve Doğu'da kalan tüm ülkeler, sürekli mücadele halindeydi. Batı sürekli saldırıp, kaynaklara çöküp, Doğu'nun kaynaklarını sömürüp, kendine götürmek istiyordu ve başardı da. İçeride anlaştığı elamanlar buldu, onlara maaşlar ödedi, propaganda yaptı, Batı'yı filmlerle sevdirdi ve herkes Batı yanlısı oldu. Batı'nın kendi ülkelerini sömürmesine neredeyse yeşil ışık yaktı. Ama artık cin şişeden çıktı. Bu cini kimse geri sokamayacak. Yani artık Doğu gözünü açmıştır. Kendi kaynaklarını Batı'ya, ABD´ye ya da tefeci, faizci, kendi bölgesinde savaş çıkartmak isteyen hainlere fırsat vermeyecektir. Hep biz ayetlerde okuduk; `Onların bir planı varsa, Allah´ın da bir planı vardır.´ Jeopolitik olarak bu yoldan geçmek isteyenler, iki bin yıl sonra tekrar gündemde. Bu yolu açıp çalışmak için Türkiye ve Rusya´ya elleri mahkum. Yani bölgedeki topraklarımızın, Türkiye ve Rusya topraklarının ne kadar kıymetli olduğunu herhalde en iyi şimdi bu yoldan geçmek isteyen ABD´liler, Batılılar çok iyi anlamışlardır" diye konuştu.
'ERDOĞAN'IN BATI'YA KARŞI DURUŞU EN GÖRKEMLİ POZİSYONDUR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Doğu'nun direnişi ve Batı'ya karşı duruşu konusunda gösterdiği pozisyonun, şimdiye kadar gösterilmiş olan en görkemli pozisyon olduğunu kaydeden Çetin, şunları söyledi:
"Türkiye´nin zaten küçük ve orta ölçekli işletme seviyesinde olan bir sanayisi var. Bu sanayisi ağır sanayi sahibi ve ucuz maliyetli olan Çin mallarıyla nasıl rekabet edecek? `Bir yandan biz davul ve zurnaları çalarak bir kuşak yol gelsin geçsin, bütçenin yarısı kadar para alalım´ diyoruz, ama parayı kim verecek? Nereden alacağız? Eğer bu bizim topraklarımızdan transit geçip Londra´ya varacaksa, bizi bir tek kullanıp geçecek. Bu hem Rusya, hem de bizim için geçerli. Dolayısıyla burada zurnanın zırt dediği yer; Doğu-Batı üzerine yürüyor. Eğer biz bu iş için her metreküpten para alacaksak, aynen boru hattı gibi bir kuşak, bir yolun da geçtiği her şeyden, uçandan, kaçandan, yürüyenden para alırız. Yani bu mallar bizde gümrük olmasa bile, başka yerden geçse bile Osmanlı İmparatorluğu´nda olduğu gibi yeni vergi sistemiyle kiloyla geçenden kilo, ton ile geçenden ton, metreküp ile geçenden metreküp parası alırız. Türkiye ve Rusya eğer bu hakkı olan jeopolitik vergiyi almazsa, bu malları bırakmayacaktır. Çin´in ve Londra´nın da bizim mahalleden geçmekten başka şansı yoktur. Bu jeopolitik konumumuzdan dolayı tarihte yediğimiz kazıkların acısını çıkarmak için bir fırsat bulmuş durumdayız. Bugün itibariyle eleştirilse de sayın devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın doğunun direnişi ve batıya karşı duruşu konusunda gösterdiği pozisyon, şimdiye kadar gösterilmiş olan en görkemli pozisyondur."
PEKİN: TÜRKİYE İPEKYOLU PROJESİNE HAZIR
Panele konuşmacı olarak katılan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de, Türkiye´de son 10-15 senede çok büyük yatırımların yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Türkiye çok büyük köprüler, oto yolları, hızlı trenler ve daha yapılacaklar da var ama bütün bu altyapıyı hazırladı. Türkiye bütün hazırlıkları bitirdi. Belki bazı insanlar `bu kadar yol, köprüye gerek var mı?´ diye söyleyebilir, ama sonuçta Türkiye bir transit ülke ve Türkiye üzerinden çok büyük bir pazar faaliyeti yapılacak. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde başlayacak ve Türkiye şu andan itibaren buna hazır durumda. O yüzden bu yapılanlara bu gözle de bakmamız gerekiyor. Sadece Türkiye´nin ihtiyaçları için değil, Doğu'dan gelecek çok büyük miktardaki mal ve hizmetin bizim üzerimizden Avrupa´ya, Londra´ya kadar gitmesini sağlayacak bir sistem kuruluyor. Bunun için limanlara ulaşım, demiryolları, oto yollar, tüneller, köprüler gibi hem ülkeyi Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e, Güney'den Kuzey'e bağlayacak önemli bir altyapı yatırımı gerekiyor. Türkiye bu konuda İpekyolu projesine şu anda hazır."
TÜRKSEL: İPEKYOLU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Paneldeki son konuşmayı yapan Uluslararası Tahkim Hakimi Hasan Türksel, İpekyolu'nun hayata geçirilmesiyle milli gelirin katbekat artacağına dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Güvenliğin altındaki en büyük etken ekonomi. Ekonomi olmazsa hiçbir şey olmuyor. Biz Özbek atasözü der ki; `evrende iki yol var. Gökyüzünde Samanyolu, yeryüzünde İpekyolu.´ Kısacası bu. İpekyolu bizim için çok ama çok önemli. İpekyolu hayata geçirildiğinde uzmanlar `iki katı´ diyor. Biz ve arkadaşlarımız da en az üç katı milli gelirin yükselmesini bekliyoruz. Yıllık 1 katrilyon dolar gibi bir bütçeye talip olan Türkiye´nin Trabzon´dan ne alacağını hesap edin. Hesap ortada. Neden Avrasya İpekyolu´nun önünü kesmek istediklerini bu rakamlar anlatıyor. Bir adım ötesini söylüyorum, 15 Temmuz hain darbenin gerçek sebebi de aslında İpekyolu´dur. FETÖ´nün sahipleri Avrasya İpekyolu´nu yaptırmamız için bu darbeyi desteklediğini söylesem çok abartmış olmam. Onlar düğmeye bastılar. Çünkü biz Avrasya projesinde olmamalıydık. Çünkü biz Osmangazi, Marmara, Yavuz Sultan Selim´i, hızlı trenleri yapmamalıydık. Ama devlet aklı, devletin istikameti, hükümetin de başarılı operasyonuyla şükürler olsun ki adım adım Avrasya´ya geçiyoruz. Adım adım 1 katrilyon dolara doğru gidiyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Aşıkkutlu, panelistlere plaket verdi. Panel anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

TRABZON

31 Ekim 2019 Perşembe

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