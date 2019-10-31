Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor Çakırgöl beyaza büründü

Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Dağ silsilesinin en yüksek dağlarından olan 2 bin 533 rakımlı Çakırgöl Dağı bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte beyaza büründü.

Dağa ismini veren Çakırgöl, hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan zaman zaman arazi araçları ile gelen doğa tutkunlarının uğrak yeri olurken, son olarak bölgeye çıkan doğa tutkunları kar süprizi ile karşılaştı. Kış aylarında genellikle buz tutan göl, dağın eteklerinden çıkan ve halk arasında ''göze'' olarak bilinen ve topraktan çıkan buz gibi tatlı suyu olan 8 küçük çağlayan ile besleniyor.

Erken kar yağması ve uzun süre yağan karın erimemesi nedeniyle kayak merkezi olarak da çok uygun bir araziye sahip olan Çakırgöl'e geçmişte Kış Turizm Merkezi yapılması planlanmış ancak bir türlü hayata geçirilememişti.

TRABZON 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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