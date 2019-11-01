Faciadan dönüldü: Yolcu otobüsünde yangın çıktı

Trabzon'da şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Artvin'den Van'a giden yolcu otobüsündeki 18 kişi tahliye edildi.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Hopa ilçesinden Van'a gitmek için yola çıkan Mehmet D. yönetimindeki 04 AAB 667 plakalı yolcu otobüsü Ortahisar ilçesindeki Gülyalı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları erken fark eden sürücü otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan 18 kişi tahliye edilirken, yoldan geçen araçlar durdurularak yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüsteki yolcuların eşyaları küle dönerken, bazı yolcular otobüsündeki içindeki sağlam eşyalarını almaya çalıştı. RizeTrabzon karayolundaki ulaşım yangın nedeniyle yan yoldan sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesine giden Zeynel Deniz, yangına ilk müdahaleyi yolcuların yaptığını belirterek, "Ağrı'ya gidecektik. Aniden bir duman fark ettik. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Yangına ilk biz müdahale etti. Bazı araçlardan yangın söndürme tüpü alarak müdahale ettik. Sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Can kaybı olmadığı için şükürler olsun. Otobüs Hopa'dan Van Erçiş'e gidiyordu" dedi.

TRABZON 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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