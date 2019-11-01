Şehir merkezine uzak ilçelerin çocukları spor tesisleriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehir merkezine uzak ilçelerin çocukları spor tesisleriyle buluştu

İHA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, İçişleri Bakanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Şehir merkezine uzak ilçelerin çocukları spor tesisleriyle buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, İçişleri Bakanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.
‘Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor’ adı altında, Trabzon’un merkeze uzak köylerinde yaşayan çocuklara ulaşan dernek yöneticileri, ilk etapta Tonya’dan kent merkezine getirdikleri 25 çocuğa, çeşitli spor tesislerini ziyaret ve inceleme yanında, Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelme fırsatı da sundu.
Akçaabat’ta Mercan Korupark restoranda Tonya Hoşarlı İlkokulu öğrencileri ile öğle yemeği yiyen Vali Ustaoğlu, tek tek ilgilendiği miniklerle sohbet ederek, derslerinde başarı diledi ve proje hakkındaki görüşlerini dinledi. TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kılıç ve projeyi destekleyen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile dernek yöneticilerine, bu anlamlı proje için takdirlerini bildiren Vali Ustaoğlu, sosyal sorumluluk bilinci taşımalarından dolayı da teşekkür etti.
Projedeki öncelikli hedef grubun; başarılı, yetimöksüz ya da ailelerinin maddi durumu iyi olmayan öğrenciler olduğunu belirten TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç ise, büyük önem verdikleri projenin çocukları olduğu kadar kendilerini de heyecanlandırdığını, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de düzenleneceğini söyledi.
TSYD Trabzon Şubesi yöneticileri İpek Cansel Şahin, Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel’in yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve öğretmenlerin de katıldığı yemek programı sonunda, Vali Ustaoğlu ve katılımcılar tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Projenin ilk etabında Trabzon şehir merkezine getirilen Tonyalı çocuklar, sabah saatlerinde Forum AVM'de buz pateni yaptıktan sonra eğlence merkezinde doyasıya eğlendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni ziyaretlerinin ardından Beşirli Spor Kompleksi'nde tenis oynayan ve tesisleri gezen çocuklar, günün sonunda ise Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Projenin devamında, Şalpazarı, Yomra ve Düzköy ilçelerinden 25’er kişilik 3 grubun daha Trabzon’da benzer şekilde ağırlanacağı bildirildi.

TRABZON

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Faciadan dönüldü: Yolcu otobüsünde yangın çıktı
YEREL HABERLER Faciadan dönüldü: Yolcu otobüsünde yangın çıktı
“Uzak Köylerde Yaşayan Çocukları” Trabzonspor misafir etti
YEREL HABERLER “Uzak Köylerde Yaşayan Çocukları” Trabzonspor misafir ...
Down sendromlu çocuklar en büyük hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar en büyük hayalini ...
Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor Çakırgöl beyaza büründü
YEREL HABERLER Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerde kar yağışı ...
Genç, Ankara'da temaslarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Genç, Ankara'da temaslarını sürdürüyor
Trabzon'un mimar, mühendis ve şehir plancıları basınla buluştu Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: "Artık tarım alanları açmak için belki de geri dönüşüm yapmamız gerekecek"
YEREL HABERLER Trabzon'un mimar, mühendis ve şehir plancıları ...
RANEPA temsilcisi Çetin: İpekyolu´nu kullanmak isteyenler Türkiye ve Rusya´ya mahkum
YEREL HABERLER RANEPA temsilcisi Çetin: İpekyolu´nu kullanmak ...
Kalenin varisi olduklarını tescil ettirdiler, şimdi ise mülkiyetini istiyorlar Cenevizliler döneminde Trabzon’da limana hakim bir noktada yapılan Güzelhisar Kalesi’nin varisçileri kalenin mülkiyetini istiyor Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu: "Kalenin 10 bine yakın varisçisi var"
YEREL HABERLER Kalenin varisi olduklarını tescil ettirdiler, şimdi ...
Fındıkçı: "Sahamızdan 6 puan almalıyız"
YEREL HABERLER Fındıkçı: "Sahamızdan 6 puan almalıyız"
Trabzonspor'un yabancıları 12 takıma bedel
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yabancıları 12 takıma bedel
DKİB Heyeti Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Bölgesi’nde
YEREL HABERLER DKİB Heyeti Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya ...
Otizm ile topyekün mücadele Türkiye’de son verilere göre her 68 çocuktan birinde görülen otizmle mücadele için Sağlık Bakanlığı tarafından yurt çapında çalışma başlatıldı Otizm bulgularının tanıtıldığı gerçek hastaların görüntüleriyle oluşturulan kısa videoların da izletildiği otizm farkındalık eğitimlerinde Türkiye’de 49 bin 500 aile hekimi, ebe ve hemşireye ulaşıldı Hastanelerde yapılan detaylı değerlendirmelerde şu ana kadar bin 140 çocuğa erken dönemde otizm tanısı konularak müdahaleleri başlatıldı Bu sistemle Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 ay ile bir yıl arası olan aile hekiminin otizm bulgularını fark etmesinden tanı görüşmesine kadar geçen süre Türkiye’de 1 hafta ile 1 ay arasına düşürüldü
YEREL HABERLER Otizm ile topyekün mücadele Türkiye’de son verilere ...
20 metrekarelik atölyede ürettiği kemençeleri, yurt dışına satıyor
YEREL HABERLER 20 metrekarelik atölyede ürettiği kemençeleri, yurt ...
Çankırılı öğrenciler Avrasya’da ağırlandı
YEREL HABERLER Çankırılı öğrenciler Avrasya’da ağırlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın 2. etabını da önümüzdeki 2020 yılı Mayıs ayında ziyarete açacağız” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “İnşallah hava muhalefetine takılmazsak 2020 Müzeler Haftası’nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı’nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz” “Ayasofya’yı da hızlandırma kararı aldık; Onu da inşallah 2020 yılı Mayıs ayı içinde hizmete alacağız” “Ayasofya Camisi’ni eğer önümüzdeki Mayıs’a kadar yetiştirmek istiyorsak ziyarete kapatmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Ayasofya Camisi için “Ne gerekiyorsa yapacaksınız; bahane uydurmayın” talimatı Trabzon’da restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Camisi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Ne gerekiyorsa yapacaksınız; Bahane uydurmayın”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Ayasofya Camisi ...
Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak
YEREL HABERLER Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak
Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta
Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X