Trabzonspor´da Sturridge, Göztepe maçında yok

Trabzonspor´da Daniel Sturridge´nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Trabzonspor´da Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge´in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada dün oyuncunun MR çekildiğini belirterek, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR´ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.
Bordo-mavililerde Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Mikel´in de sakatlıkları devam ederken, uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Onazi ise henüz hazır durumda bulunmuyor.
TRABZON
01 Kasım 2019 Cuma
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