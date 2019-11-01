Trabzonspor´da Sturridge, Göztepe maçında yok

Trabzonspor´da Daniel Sturridge´nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor´da Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge´in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada dün oyuncunun MR çekildiğini belirterek, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR´ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.

Bordo-mavililerde Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Mikel´in de sakatlıkları devam ederken, uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Onazi ise henüz hazır durumda bulunmuyor.



TRABZON 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.