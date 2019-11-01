Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Süper Lig´in 10´uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde hava koşulları nedeniyle salonda yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Sturridge yer almadı. Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak da salonda çalıştı.
Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın saat 17.30´da Medical Park Stadyumu´nda oynanacak olan mücadele için kampa girdi.
TRABZON
01 Kasım 2019 Cuma
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