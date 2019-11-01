Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-

Trabzonspor, Süper Lig´in 10´uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde hava koşulları nedeniyle salonda yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Sturridge yer almadı. Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak da salonda çalıştı.

Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın saat 17.30´da Medical Park Stadyumu´nda oynanacak olan mücadele için kampa girdi.

TRABZON 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.