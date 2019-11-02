Uzungöl yolundaki heyelan havadan görüntülendi Havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi

Trabzon’da etkisini gösteren şiddetli yağış önceki akşam Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı yol ulaşıma kapanırken, heyelan sahası havadan görüntülendi.

Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı karayolu yamaçtan kopan toprak ve kayalarla kapandı. D915 yolunun Holo Boğazı mevkiinde gerçekleşen heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri tarafından heyelanlı yolda çalışmalar sürürken, havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi. Heyalanla birlikte yola düşen kaya parçalarının yola taş düşmesini önlemek için yapılan çelik kafesi parçaladığı gözlendi.

Öte yandan Uzungöl'e ulaşım yapımı devam eden tünelden kontrollü olarak sağlanıyor.

TRABZON 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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