Dev kaya evin üzerine düştü

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TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından yamaçtan kopan kaya, evin üzerine düştü. Kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile üyeleri, büyük korku yaşadı.

İlçede etkili olan sağanağın etkisiyle dün gece saatlerinde Yenicami Mahallesi'nde yamaçtan kopan dev kaya, Saniye Akdoğan'a ait evin üzerine düştü. Yamaçtaki evin duvarını yıkıp, çatısında hasara neden olan kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile üyeleri, korku ve panik yaşadı. Evde hasara yol açan kaya, parçalanarak kaldırılacak.



TRABZON 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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