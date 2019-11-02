TÜMSİAD Trabzon Şubesi 'E-İhracaat Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi ve Worldef’in organizasyonu ile Eİhracat Buluşmaları toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon’da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, TÜMSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, tüm dünyada KOBİ'lerin ekonominin çekirdek gücü olarak görüldüğünü belirterek, "KOBİ'lerin esnek ve dinamik yapıları değişen piyasa koşullarına uyum sağlamalarına imkan vermektedir. Ülke ekonomilerinde sahip oldukları büyüklüğün yanı sıra ihracatta, istihdam ve yatırımda çok önemli yerleri bulunmaktadır. Dünyada her geçen gün ticari yöntemler değişmektedir. Uzun süreden beri eticaret, eihracat konusunda dünyamızda çok farklı bir ticaret sistem uygulanmaya başlanmıştır. Çin bu işin başını çekmektedir. Maalesef ülkemiz bu konuda geride kalmıştır. Yüzde 0.3 olan eihracatımız inşallah 2023 yılında yüzde 5 ile karşımıza çıkması hedeflenmektedir. KOBİ'lerimizi bu sistem hazırlamamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

TRABZON 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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