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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı
31. dakikada Gassama'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ağalarla buluşturdu. 01
37. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alex Taşcıoğlu xx, Erdem Bıyık xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Fernandes xx, Hüseyin Türkmen x, Novak xx, Doğan Erdoğan xx, Ahmet Canbaz x, Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj,Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx, Borges xx, Halil Akbunar xx, Mossoro xx, Soner Aydoğdu xx, Jerome xxx
Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Atınç, Batuhan, Schwechlen, Deniz Kadah, Murat, Napoleoni
Teknik Direktör: Suat Arıcan
Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)

TRABZON

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:45
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