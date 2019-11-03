Uzungöl rengarenk Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl dört mevsim ayrı bir güzel Havadan çekilen görüntülerde farklı renkleri bir arada barındıran Uzungöl, muhteşem görüntüsüyle hayran bırakıyor

Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan muhteşem doğa güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl bugünlerde rengarenk.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte farklı renklere bürünen Uzungöl, muhteşem doğa görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor. Havadan çekilen görüntülerde tüm güzellikleri gözler önüne seriyor.

Havanın soğuk olmasına rağmen Uzungöl’e ziyarete gelenler özellikle yüksek kesimlerdeki kar görüntüsünün yöreye çok ayrı bir güzellik verdiğini belirtirlerken Uzungöl’ün her mevsim çok güzel olduğunu ifade ettiler.

Bazıları hayatlarında ilk kez Uzungöl’e geldiklerini , gördükleri muhteşem doğa güzelliklerin kendilerini çok etkilediğini belirtirken Uzungöl’ün mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında olduğunu söylediler.

TRABZON 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:20

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