Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Göztepe maçıyla birlikte başladığı ve 21 maçtır rakip kaleye bıraktığı gol serisine yine bir Göztepe maçıyla son verdi.

Süper Ligin 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 10 mağlup olan Trabzonspor 21 maç sonra gol atamadı. Bordomavililer Süper Lig'de 22 Şubat 2019'daki Göztepe'yi deplasmanda 31 mağlup ettiği maçla birlikte başladığı 21 maçlık gol atma serisine bu kez yine bir Göztepe maçıyla son verdi. Karadeniz ekibi rakibine mağlup olduğu maçta gol atma başarısı gösteremeyerek üst üst yakaladığı gol atması serisini de sonlandırmış oldu. Trabzonspor 21 maçlık süreçte ise rakip kalelere 42 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü.



16 maçtır kalesini gole kapatamıyor

Trabzonspor Süper Lig'de, rakip takımlardan gol yeme serisini ise 16 maça çıkardı. Son olarak 201819 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 10 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordomavililer, sonraki 16 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig’de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü.

TRABZON 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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