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Sera Gölü’nü çamur ve balçıktan temizlemek için yürütülen çalışmalar sürüyor Sera Gölü’ne çökeltim ...

İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içinde bulunan ve önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Sera Gölü'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen temizlik çalışmaları 4 aydır devam ediyor.

Sera Gölü’nü çamur ve balçıktan temizlemek için yürütülen çalışmalar sürüyor Sera Gölü’ne çökeltim havuz yapılacak

Trabzon’un Akçaabat ilçesi sınırları içinde bulunan ve önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Sera Gölü’nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen temizlik çalışmaları 4 aydır devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, toplam 5 iş makinası ve 12 kamyon ile devam eden çalışmalarda, göl zemininde biriken rusubi malzemenin çıkartılıp, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilen alanlara nakledildiğini söyledi.
Gölü tekrar eski görüntüsüne kavuşturmak için, yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Aydın “Şu ana dek, gölden yaklaşık 60 bin metreküp rusubi malzeme alındı. Kalan 120 bin metreküp malzemenin ise yılsonuna kadar temizlemeyi hedeflenmekteyiz. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sera Gölünde kalıcı bir çözüm oluşturmak adına yapılan 5 adet tersip bentlerinin yanı sıra, taşkın anlarında çamurlu suyun içindeki askıdaki malzemeyi tutmak adına bir çökeltim havuzu yapılacak. Projelendirme çalışmaları devam eden bu çökeltim havuzu ile birlikte, Sera Gölüne gelen sediment büyük bir oranda engellenmiş olacaktır” dedi.
Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde 1950 yılında yaşanan büyük heyelanın Sera Deresi'nin önünü kapatması ile oluşan Sera Gölü içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizleme çalışmaları 4 ay önce başlamıştı. Gölden çıkartılan çamur ve balçıklar Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesindeki Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi kapsamında yapılacak alana dökülüyor.

TRABZON

04 Kasım 2019 Pazartesi

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