Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bordomavilileri sakatlık endişesi sararken, Karaman ise takımı diri tutmak için motivasyonu üst seviyeye çıkardı.

Süper Lig'in son iki haftasında 5 puan kaybeden Trabzonspor'da sakatlık kabusu üst seviyeye ulaştı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste oynadığı maçlar nedeniyle kadro zenginliğini kaybeden bordomavililerde teknik direktör Ünal Karaman, rotasyon yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bir taraftan sakat oyuncular, bir taraftan sakat oyunculara yenilerinin eklenmesi korkusu, diğer taraftan ise Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Kupası'nda son 3 maçta alınan olumsuz sonuçlar lig ve Avrupa yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor'u zora soktu.



Onazi bekleniyor

Trabzonspor orta sahada yaşadığı sıkıntıya çözüm ararken, 20182019 sezonunun 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'nin ise dönmesini dört gözle bekliyor. Takımla birlikte zaman zaman çalışmalara katılan Nijeryalı oyuncunun teknik direktör Ünal Karaman'ın büyük bir sıkıntı yaşadığı orta sahaya ilaç olması bekleniyor.



Abdulkadir Ömür ve Ekubun'ın yokluğu hücum gücünü düşürdü

Trabzonspor'un henüz sezon başında iki önemli oyuncusunu kaybetmesi bordomavililerin hücum zenginliğini zayıflattı. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında AEK ile oynadığı maçta sakatlanan Abdulkadir Ömür'den bordomavililer Süper Lig'de ve Avrupa'da 11 maçtır yararlanamıyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan müsabakada attığı golle bordomavililerin sahadan 11 beraberlikle ayrılmasını sağlayan Ekuban ise antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele sakatlanmıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve rakip savunmayı zorlamasıyla dikkat çeken Ekuban'dan bordomavililer, 10 maçtır yararlanamadı. Ekuban görev aldığı 5 maçta rakip fileleri havalandırırken, Abdulkadir Ömür de sahada olduğu bir mücadelede gol kaydetmişti.



Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları planları bozdu

Her geçen gün gelişim gösteren Trabzonspor'da, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları ise bordomavili takımın oyun planlarını tamamen bozdu. Orta sahada yaşanan sıkıntı nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan teknik direktör Ünal Karaman, bu bölgede alternatifsiz kaldı. Obi Mikel'den 4 maçtır yararlanamayan bordomavililerde yaşanan sakatlıklara Abdulkadir Parmak'ın eklenmesiyle adeta şok yaşadı. Bordomavililer söz konusu bölgede dirençsiz kaldı.



Sturridge bir var bir yok

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz fovret oyuncusu Sturridge'den beklediği verimi henüz almış değil. Görev aldığı maçlarda etkili olmaya gayret eden oyuncu, bordomavililerin bugüne kadar Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçın 7'sinde görev alabildi.



Sakatlık endişesi sardı

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar takımı olumsuz yönde etkilerken, teknik heyet ise kadro kurmakta büyük bir zorluk yaşadı. Ünal Karaman, antrenmanlara A Takım kadrosuna aday oyuncular çağırdı. Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Daniel Sturridge'den de son haftalarda yararlanamayan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyunculara yeni isim eklenmesinden endişe ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına antrenmanlarda ve maçlar da dikkatli olmaları noktasında ciddi uyarılarda bulunuyor.



Sakatlıklara rağmen zirve yarışından kopmadı

Süper Lig’de as oyuncularını sakatlıklar nedeniyle kullanamayan kulüplerin başında gelen Trabzonspor, yaşanan şansızlıklara rağmen zirve yarışından kopmadı. Lider Aytemiz Alanyaspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan bordomavililer 16 puan ile 5. sırada yer alarak üst basamaklar da kendine yer buldu.

TRABZON 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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