Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta

Trabzonspor´un Süper Lig´in 11´inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
10 Kasım Pazar günü saat 16.30´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 40 TL.
TRABZON
05 Kasım 2019 Salı
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