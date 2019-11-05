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Ünal Karaman, Trabzonspor'da tarih yazıyor

DHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımda ligde 4 ve üzeri maça çıkan teknik adamlar arasında Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens ve Ziya Doğan´ın ardından en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.
1974-75 sezonundan bu yana Türkiye´nin en üst ligi, bugünkü adıyla Süper Lig´de mücadele eden Trabzonspor´un 45 yıllık lig serüveninde, 30 farklı teknik adam görev aldı. Şu anda görevde bulunan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda ligde 4 ve üzeri maça çıkan teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasını elde eden isimlerden oldu. Trabzonspor´un başında 45 lig maçına çıkan Karaman, 23 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 82 puan toplayarak 1.82´lik puan ortalamasını yakaladı. Karaman, daha önce bordo-mavili takımda görev alan Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens ve Ziya Doğan´ın ardından en yüksek puan ortalamasını elde eden teknik adam oldu.
İLK SIRADA YILMAZ VURAL VAR
Bugüne kadar Trabzonspor´un Süper Lig tarihinde en yüksek puan ortalamasına sahip olan teknik direktörlerin başında ise Yılmaz Vural yer alıyor. Bordo-mavili takımın başında 23 maça çıkan Vural, 15 galibiyet, 4´er beraberlik ve mağlubiyetle 49 puan toplayarak 2.13 puan ortalaması elde etti. Yılmaz Vural´ı 283 lig maçında 168 galibiyet, 61 beraberlik, 54 mağlubiyetle 565 puan toplayan ve 2 puan ortalamasına erişen Şenol Güneş takip ederken; Urbain Braems 64 lig maçında 36 galibiyet, 15 beraberlik, 13 mağlubiyet, 123 puan ve 1.92 puan ortalaması; Georges Leekens 34 lig maçında 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet, 65 puan ve 1.91 puan ortalaması; Ziya Doğan 68 maç, 38 galibiyet, 15 beraberlik, 15 mağlubiyet, 129 puan ve 1.90 puan ortalaması elde etti.
Trabzonspor´da görev yapan teknik direktörlerin çıktıkları lig maçı sayıları, aldıkları sonuç, topladıkları puan ve elde ettikleri puan ortalamaları ise şöyle:
Ünal Karaman 45 maç 23 galibiyet 13 beraberlik 9 mağlubiyet 82 puan 1.82 puan ortalaması
Ersun Yanal 120 maç 55 galibiyet 29 beraberlik 36 mağlubiyet 194 puan 1.61 puan ortalaması
Rıza Çalımbay 26 maç 13 galibiyet 7 beraberlik 6 mağlubiyet 46 puan 1.77 puan ortalaması
Hami Mandıralı 29 maç 11 galibiyet 7 beraberlik 11 mağlubiyet 40 puan 1.38 puan ortalaması
Sadi Tekelioğlu 34 maç 15 galibiyet 5 beraberlik 14 mağlubiyet 50 puan 1.47 puan ortalaması
Shota Arveladze 11 maç 4 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet 14 puan 1.27 puan ortalaması
Vahid Halilhodzic 34 maç 13 galibiyet 11 beraberlik 10 mağlubiyet 50 puan 1.47 puan ortalaması
Mustafa Reşit Akçay 20 maç 8 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet 29 puan 1.45 puan ortalaması
Tolunay Kafkas 15 maç 7 galibiyet 1 beraberlik 7 mağlubiyet 22 puan 1.47 puan ortalaması
Şenol Güneş 283 maç 168 galibiyet 61 beraberlik 54 mağlubiyet 565 puan 2.00 puan ortalaması
Hugo Bross 13 maç 5 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet 18 puan 1.38 puan ortalaması
Ziya Doğan 68 maç 38 galibiyet 15 beraberlik 15 mağlubiyet 129 puan 1.90 puan ortalaması
Sebastiao Lazaroni 4 maç 1 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet 4 puan 1.00 puan ortalaması
Turgay Semercioğlu 5 maç 2 galibiyet 3 mağlubiyet 6 puan 1.2 puan ortalaması
Samet Aybaba 48 maç 21 galibiyet 16 beraberlik 11 mağlubiyet 79 puan 1.65 puan ortalaması
İhsan Derelioğlu 3 maç 2 galibiyet 1 beraberlik 7 puan 2.33 puan ortalaması
Hans-Peter Briegel 23 maç 7 galibiyet 5 beraberlik 11 mağlubiyet 26 puan 1.13 puan ortalaması
Giray Bulak 39 maç 19 galibiyet 9 beraberlik 11 mağlubiyet 66 puan 1.69 puan ortalaması
Ahmet Suat Özyazıcı 309 maç 147 galibiyet 106 beraberlik 51 mağlubiyet 547 puan 1.77 puan ortalaması
Gordon Milne 34 maç 17 galibiyet 7 beraberlik 10 mağlubiyet 58 puan 1.71 puan ortalaması
Ali Kemal Denizci 10 maç 5 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet 18 puan 1.80 puan ortalaması
Özkan Sümer 132 maç 64 galibiyet 47 beraberlik 21 mağlubiyet 239 puan 1.81 puan ortalaması
Yılmaz Vural 23 maç 15 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyet 49 puan 2.13 puan ortalaması
Georges Leekens 34 maç 18 galibiyet 11 beraberlik 5 mağlubiyet 65 puan 1.91 puan ortalaması
Urbain Braems 64 maç 36 galibiyet 15 beraberlik 13 mağlubiyet 123 puan 1.92 puan ortalaması
Werner Biskup 3 maç 2 galibiyet 1 mağlubiyet 6 puan 2.00 puan ortalaması
Metin Türel 26 maç 11 galibiyet 6 beraberlik 9 mağlubiyet 39 puan 1.5 puan ortalaması
Jürgen Sundermann 26 maç 10 galibiyet 9 beraberlik 7 mağlubiyet 29 puan 1.5 puan ortalaması
İlyas Akçay 7 maç 1 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet 7 puan 1.00 puan ortalaması
Şükrü Ersoy 13 maç 6 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet 22 puan 1.69 puan ortalaması

TRABZON

05 Kasım 2019 Salı

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