Trabzonspor´da Sosa, Krasnodar maçında yok

- Trabzonspor'da Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Göztepe maçında ayağına darbe alan Jose Sosa, Krasnodar maçının kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada bileğinde ödem ve uyluk adelesinde tespit edilen tecrübeli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde oynanancak Krasnodar maçının kadrosuna alınmamasına karar verildiği ifade edildi.Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in Sosa´nın sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesine yaptığı açıklama şöyle: "Süper Lig´in 10´uncu haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa´nın UEFA Avrupa Ligi´nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır."



TRABZON 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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