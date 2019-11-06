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Trabzon turizmi canlandırmak ve çeşitlendirmek için yeni yol haritası belirlenecek

İHA

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonlarına sahip Trabzon'da, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bir araya gelen sektörle ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri, 2019 yılını değerlendirerek, 2020'de turizmi canlandırma, çeşitlendirme ve yıl geneline yayma noktasında atılacak adımları istişare etti.

Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm destinasyonlarına sahip Trabzon’da, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bir araya gelen sektörle ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri, 2019 yılını değerlendirerek, 2020’de turizmi canlandırma, çeşitlendirme ve yıl geneline yayma noktasında atılacak adımları istişare etti.
Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer paydaşlar katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, oda olarak turizm sektörünü daha iyi yerlere getirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalardan söz etti.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, turizme mutlaka bölgesel perspektifle yaklaşılması gerektiğine vurgu yaparak, Trabzon’da turizmin yönetilmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Turizmi ve turistleri çeşitlendirecek gerekli alt yapının kurulması gerekliliğinin altını çizen Başkan Zorluoğlu, “Turizme verdiğimiz öneme istinaden, belediyemiz teşkilat yapısında Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir Turizm Şube Müdürlüğü oluşturduk. Paydaşlarla yakın temas halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Trabzon’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, yılsonu yaklaşırken turizm sektöründe gelinen noktayı ve 2019 yılının değerlendirmesini yapılan sunum eşliğinde detaylarıyla görme fırsatı bulduklarını söyledi. 2023 hedeflerine ilerleyen ülkemizin turizm ile ilgili hedefleri doğrultusunda, Trabzon’da yapılacak çalışmaları daha dar çerçevede ve belli başlı paydaşlarla şimdiden ele almaları gerektiğine işaret eden Vali Ustaoğlu, “İlimizin güçlü ve zayıf yanlarını tespit edip bu doğrultuda değerlendirme yapmamız lazım. 2023 hedeflerimizde; sektörde hizmet kalitemizi ve memnuniyeti artırmak, turizm destinasyonlarını artırmak ve turist çeşitliliğini sağlamak, turizmi bölgemizde 12 aya yayabilmek var” dedi.

“Tüm illerimizin pastadan pay alması kimseye zarar vermez”
Turizmi sadece Trabzon olarak değil, Karadeniz Bölgesi’nin tüm destinasyonları, tüm illeri içine alacak şekilde değerlendirmenin önemine değinen Vali Ustaoğlu, “Turizme dair tanıtım faaliyetlerinde ve ilerleyen dönemi kapsayan altyapı hizmetlerinde tüm illerimizin pastadan pay alması kimseye zarar vermez. Böylelikle hepimizi ileriye taşıyacak güzel çalışmaların olacağına inanıyorum. Her ilin kendine has kıymetleri vardır. Bizim tarihî geçmişimiz, kültürel değerlerimiz ve doğal güzelliklerimiz olduğu gibi diğer şehirlerimizin de benzer avantajları var” şeklinde konuştu.

“Turizm eylem planımızı süratle oluşturmalıyız”
Trabzon’da bir yıldır görev yaptığını kaydeden Vali Ustaoğlu, kentin turizm eylem planı bulunmamasını eksiklik olarak gördüğünü dile getirerek, “Eylem planı konusunu ciddiyetle ele almamız lazım. Turizmin tekelden yönetileceği, tek bir model üzerinde buluşmamız gerekmektedir. Bilindiği üzere bir yılda Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy üç kez ilimize geldi. Bu bizim için çok kıymetlidir. Bu temasların büyük etkisiyle Sümela ve Ayasofya, 2020 yılı Mayıs ayında inşallah tam anlamıyla ziyarete açılacak. Bizler de kendi kurumlarımızın yetki ve sorumluluğuna giren eksiklikler varsa tamamlamalıyız. Kış ayı boyunca, her ilçede, uzmanları bizzat ilçelere yönlendirerek, turizm sektör temsilcileri ve turizmcilere yönelik, eğitim toplantıları düzenlememiz gerekiyor. Öte yandan kayıt dışı ve haksız kazancın önüne geçmek için gereken denetim faaliyetlerini de hukuk kuralları çerçevesinde, turistleri de turizmcileri de üzmeden gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

TRABZON

06 Kasım 2019 Çarşamba

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