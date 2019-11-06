Trabzonpsor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!

Bu sezon Trabzonspor'un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan Jose Sosa, bordomavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda çıkacağı Krasnodar maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşacak olan bordomavililerde takım kaptanı Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bordomavililerin bu sezon 7'si Avrupa olmak üzere toplam 17 resmi müsabakasında forma giyen Arjantinli oyuncu bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynanan 10 maçın tamamında 90'ar dakika forma giyen Arjantinli yıldız, süre aldığını bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise oynanan 6 maçın tamamından 90'ar dakika sahada kalan 34 yaşındaki oyuncu Basel ile oynanan ve 22 beraberlikle sonuçlanan maçta oyunun 65 dakikasında mücadeleye dahil olmuş ve bir de gol kaydetmişti. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sahadaki en büyük yardımcısı olan Sosa'nın Rusya deplasmanındaki yokluğunda ise bordomavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

TRABZON 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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