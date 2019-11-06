Trabzonlu sporcu Alper Bayrak dünya şampiyonu oldu

İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleşen vücut geliştirme fitness yarışmasında milli sporcu Alber Bayrak iki kategoride tüm yarışmacıları geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Şampiyona için uzun zamandır hazırlık aşamasında olan ve Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Alper Bayrak bir başarıya daha imza atarak vücut geliştirme fıtness yarışmasınında iki kategoride tüm yarışmacıları geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Şampiyona için uzun bir süreden beri çalıştığını belirten Bayrak, "Çalışmalarımın karşılığını dünya şampiyonu olarak aldım. Bu birincilikle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bir dönemde coşkumu ve heyecanımı asker selamı vererek gösterdim" dedi.

TRABZON 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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