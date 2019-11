Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 10 aylık döneminde 1 milyar 103 milyon 498 bin 774 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 19 oranında bir artış yaşandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nden (DKİB) yapılan açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılı OcakEkim döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 33 oranında artış ve 658 milyon 852 bin 88 dolar tutarındaki ihracatla fındık ve mamullerinin birinci sırayı aldığı bildirildi. Yüzde 29 oranındaki artış ve 120 milyon 94 bin 674 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünlerinin ikinci sırayı ve yüzde 23 oranındaki düşüşle 19 milyon 217 bin 518 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünlerinin üçüncü sırayı aldığının belirtildiği açıklamada, bölgeden 2019 OcakEkim döneminde 125 farklı ülkeye ihracat yapıldığı, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa olduğu ifade edildi. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yakın komşu ülkelere yapılan ihracatta düşüş yaşanmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatta yüzde 55, İtalya’ya yapılan ihracatta yüzde 162 ve Güney Kore’ye yapılan ihracatta yüzde 42 gibi yüksek oranlı artışların yaşandığı kaydedilirken, bölgeden İran’a yapılan ihracatta önceki yıllara oranla yüzde 300 gibi rekor düzeyde ihracat artışı yaşandığı bildirildi.



"Yaş meyve sebze ürünlerinde Rusya Federasyonu ile istenilen seviyeye ulaşılamadı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye’de ve küresel piyasalarda yaşanan olumlu gelişmeler paralelinde Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatındaki artışın her geçen gün daha üst rakamlara çıktığını, yakın komşu ülke pazarlarında istenilen artış olmamasına rağmen Uzakdoğu ve yeni girilen pazarlarda ihracatçıların önemli başarılar göstererek yüksek ihracat artışı sağlandığını belirterek, “Yaş meyve sebze ürünlerinde Rusya Federasyonu ile istenilen seviyeye ulaşılamadı. Bunda da ihraç maliyetlerinin her geçen gün artması nedeniyle rakip ülke firmaları ile rekabette zorlanması ve yüksek miktarda destek alan rakip ülke firmalarının pazarı ele geçirmeye başlaması ile ihracat payımızın düştüğü, ayrıca Rusya Federasyonu’na girişte yapılan kontrollerdeki katı uygulamalar Rusya pazarına ihracatımızı olumsuz olarak etkiledi” dedi.



"İhracatçımıza rekabet imkanı kazandırılması gerekiyor"

Yakın komşu ülke pazarlarına yönelik ihracatta da ihraç ve nakliye maliyetlerindeki artışların bu ülke pazarlarındaki tarife dışı engellerin bölge ihracatçılarının rekabet imkanlarını azaltarak pazar payını her geçen gün daha da azalttığını dile getiren Kalyoncu, “İhracatçılarımızın bu pazarlarda rekabette zorlandıkları en önemli unsur nakliye maliyetleri oluyor. Nakliye maliyetleri yönünde ihracatçılarımıza yapılacak destekleme ihracatımıza çok büyük katkı sağlayacak. Bu çerçevede, bölge ihracatçılarının Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan Türkmenistan ve Özbekistan gibi önde gelen bölgemizin hinterlandında olan pazarda pazar payımızın arttırılabilmesi için nakliye maliyetleri yönünde ihracatçımıza rekabet imkanı kazandırılması gerekiyor. Bölge olumsuz şartlarından dolayı ihraç maliyetleri içinde nakliye maliyetleri çok büyük yekün oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

TRABZON 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:18

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.