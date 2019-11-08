Trabzonspor yurda döndü

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 31 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 31 mağlup olarak grupta iddiasını kaybeden Trabzonspor gece yarısı yurda döndü. Bordomavililer maçın ardından 01:30 sıralarında Rusya'nın Krasnodar şehrinde Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 50 dakikalık bir yolculuğun ardından Trabzon'a gelen bordomavili takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.

Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

TRABZON 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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