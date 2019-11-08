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Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

DHA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından 03.00'te Trabzon´a ulaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla ara vermeden Pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kafilenin Trabzon havalimanından görüntüleri

TRABZON

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:39
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