Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından 03.00'te Trabzon´a ulaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla ara vermeden Pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kafilenin Trabzon havalimanından görüntüleri
TRABZON
08 Kasım 2019 Cuma
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