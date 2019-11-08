Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde kavga ettiği şahsı öldürmek isterken babasını öldüren şüpheli yakalandı.

Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi’nde 5 Ağustos tarihinde baba ve oğlunun bulunduğu araca açılan ateş sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, olaydan bir süre önce Mustafa Danışmaz (25) ile tartışan ve kavga eden E.G. (25), Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi yakınında baba oğula pusu kurdu. Baba oğulun bulunduğu araca silahıyla 3 el ateş eden E.G. olay yerinden kaçarken, açılan ateş sonucu aracın sürücü koltuğunda bulunan Abdullah Danışmaz (50) göğsünden yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.G.’nin peşine düştü. Yaklaşık 3 ay boyunca kaçan şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. E.G.’nin saklandığı evde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

TRABZON 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:17

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.