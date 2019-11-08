Avrupa'da iddiası kalmayan Trabzonspor lige döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Rusya'nın Krasnodar takımına 31 mağlup olarak Avrupa'da defterini kapatan bordomavililer, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasına odaklandı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynadığı dört maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve gruptan çıkma şansını yitiren Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında lider Alanyaspor ile oynayacağı kritik maça odaklandı.

Avrupa'da iddiası kalmayan, ligde ise yarıştan kopmak istemeyen bordomavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Krasnodar deplasmanına Abdulkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Obi Mikel, Pereira ve Arda Akbulut gibi oyuncularını sakatlıklarından dolayı götürmemiş, Sörloth, Nwakaeme, Novak, Hüseyin, Uğurcan'ı da yedek bırakmıştı.



Alanyaspor karşısındaki şansızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordomavililer şimdiye kadar Akdeniz ekibini evinde oynadığı müsabakalarda yenme başarısı gösteremedi. Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

TRABZON 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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