Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzon´un plaka kodu olan 61´inci maçına çıkacak.
Trabzonspor´da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Süper Lig´in 11´inci haftasında sahasında Alanyaspor´u konuk edecek olan Trabzonspor´da teknik direktör Ünal Karaman, bu maçla birlikte takımın başında Trabzon´un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61´inci maçına çıkmış olacak.
SOSA VE ABDULKADİR PARMAK SEFERBERLİĞİ
Bu arada, Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaptan Sosa ile Abdulkadir Parmak, Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Orta sahada alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililerde Krasnodar ile UEFA Avrupa Ligi´nde oynanan maçta da forma giyemeyen Sosa ile Abdulkadir´in de oynamak istedikleri ancak yapılacak son kontrollerin ardından durumlarının netlik kazanacağı öğrenildi.
TRABZON
08 Kasım 2019 Cuma
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