Vali İsmail Ustaoğlu, okul müdürleriyle buluştu, tavsiyelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali İsmail Ustaoğlu, okul müdürleriyle buluştu, tavsiyelerde bulundu

İHA

Vali İsmail Ustaoğlu, 20192020 eğitim öğretim yılını değerlendirmek ve çeşitli tavsiyelerde bulunmak üzere Trabzon'da görevli tüm okul müdürleriyle bir araya geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu, okul müdürleriyle buluştu, tavsiyelerde bulundu

Vali İsmail Ustaoğlu, 20192020 eğitim öğretim yılını değerlendirmek ve çeşitli tavsiyelerde bulunmak üzere Trabzon’da görevli tüm okul müdürleriyle bir araya geldi.
Akçaabat Samet Uslu İmam Hatip Ortaokulu’ndaki toplantıda hitap ettiği okul müdürlerine, eğitim öğretimde dikkat edilecek hususları anlatan Vali Ustaoğlu, “Eğitimciler olarak sizler önemli bir görev ifa etmektesiniz. Bugün ilimizde toplamda 150 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü okullarımızda sizlerin önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Her birimiz, geleceğimiz olan yavrularımızı sizlere emanet ediyoruz. Çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetişmesinde, memleketine, milletine faydalı olmasında, siz eğitimcilerin ciddi emekleri vardır” dedi.

“Tavsiyeleriniz, öğrencilerinizin hayata bakışını değiştirebilir”
Öğrencilik hayatında en fazla iz bırakan anıların; öğretmenler ve müdürlerle yaşanan diyaloglar ve onların öğrencilerle ilgilenme şeklini içerdiğini aktaran Vali Ustaoğlu, “Yaşanan olumlu, olumsuz tüm anılar bir ömür boyu hatırlanır. Öğrencilerimizin okul yaşamlarında karşılaştıkları olayları, olumlu şekle getirmeliyiz. Her insanın hayatında bir kırılma anı vardır. Hayata bakışımızı, izleyeceğimiz yolu bize gösteren öğretmenimizin bir tavsiyesi olabilir. O an için aileler farkında olmayabilir. Daha sonraki süreç içerisinde ailelere yönelik tavsiyeler, çocuklarının yeteneklerini keşfetmelerine dair söylemler sayesinde, geleceğin bilim adamları, sanatçıları, siyasetçileri yetişebilmektedir” diye konuştu.

“Öğretmenöğrenciaile ilişkisini iyi kurgulamalısınız”
Okul müdürlerine, öğretmenöğrenciaile ilişkisini iyi şekilde kurgulamaları ve bu ilişkiyi en aktif hale getirmeleri talimatını veren Vali Ustaoğlu, “Bir çocuğun hayatını kurtarmak, bir çocuğun geleciğine dokunmak, hem inancımız hem de üstlenmiş olduğumuz sorumluluk gereği önemli bir esastır. Okullarımızda rutin öğretmenliğin ve idareciliğin ötesinde, öğretmenöğrenciaile ilişkisini iyi kurgulamalısınız. Aile ziyaretlerinde bulunmalı, sevginizi, muhabbetinizi ve çocuklarının başarılarını kendileriyle paylaşmalısınız. Öğrencilerinizin, aile içi şiddete maruz kalıp kalmadığını, ailesinden birini kaybetmiş olabileceğini, aile içinde bir takım ekonomik sıkıntıların olup olmadığını, ders çalışma ortamlarının nasıl olduğunu bilmemek gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

“İlimiz, eğitimde başarılı ve altyapısı noktasında gayet iyi durumda”
Son dönemde Trabzonlu öğrencilerin elde ettiği başarılara özel bir parantez açan, kentin derslik, öğretmen ve taşımalı eğitim durumuna da değinen Vali Ustaoğlu, şöyle devam etti:
“Teknofest’te elde edilen büyük başarıda, liseye geçiş sınavındaki başarılarda öğrencilerimizin yanı sıra, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin de çalışmaları ve gayretleri bulunmaktadır. Farkındayız ve müteşekkiriz. İlimiz, eğitim altyapısı noktasında gayet iyi durumdadır. Bir okulumuzun dışında ikili eğitim gören hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Bu da bizim güçlü bir yanımızın olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızın sınıfları tıka basa doldurduğu o dönemler geride kaldı. Öğretmen ihtiyacı noktasında bir sıkıntımız söz konusu değildir. Taşımalı sistemde sorumluluğumuz ve mesuliyetimizin fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Anne babalarının, evlerinde gözbebeği gibi baktıkları çocuklarımızın sağlıklı şekilde okula ulaşımlarında her türlü tedbiri alıyoruz. Okullarda bu işin titiz şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin okullarında yedikleri yemeklerinin denetimi noktasında da dikkatli olmalısınız. Zaman zaman onlarla aynı sofrayı paylaşarak bu titizliği gösterebilirsiniz. Bağımlılıkla mücadele ile alakalı iki ayda bir toplantılar yapmaktayız. Okullarımızda bu anlamda özel güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.”

“Öğrencilerinizle diyaloglarınızda çok dikkatli olun”
Konuşmasının sonunda, çocukların rol modelinin öğretmenleri olduğunu önemle hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu, “Her türlü hareket ve davranış, onların hayatlarında önemli izler bırakacaktır. Bunun için siz öğretmenlerin ve yöneticilerin, öğrencilerimizle olan diyaloglarınızda çok dikkatli olmanızı önemle rica ediyorum” uyarısında bulundu.

TRABZON

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı ilk peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı ilk peşinde
Minik yürekler harçlıklarını lösemi tedavisi gören Menessa’ya akülü araba hediye etmek için topladı
YEREL HABERLER Minik yürekler harçlıklarını lösemi tedavisi gören ...
İŞKUR engelli ve eski hükümlülere hibe desteği veriyor
YEREL HABERLER İŞKUR engelli ve eski hükümlülere hibe desteği ...
Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı ...
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı
OKE’ye Çevre Dostu Biyokütle Enerji Yönetimi Ödülü
YEREL HABERLER OKE’ye Çevre Dostu Biyokütle Enerji Yönetimi Ödülü
Trabzon’da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti
YEREL HABERLER Trabzon’da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık ...
Avrupa'da iddiası kalmayan Trabzonspor lige döndü
YEREL HABERLER Avrupa'da iddiası kalmayan Trabzonspor lige döndü
Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs ...
FETÖ'nün sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı saklandığı köyde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı ...
'Hayata Değer Kat Trabzon Projesi' hayata geçiyor
YEREL HABERLER 'Hayata Değer Kat Trabzon Projesi' hayata geçiyor
Otistik genç, azmi ve başardıkları ile herkese örnek oluyor
YEREL HABERLER Otistik genç, azmi ve başardıkları ile herkese örnek ...
Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
Trabzonspor yurda döndü
YEREL HABERLER Trabzonspor yurda döndü
Trabzon’un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzon’un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna ...
Trabzon´da 30 büyükbaş, çiçek hastalığından öldü
YEREL HABERLER Trabzon´da 30 büyükbaş, çiçek hastalığından öldü
Köksal Toptan: “Rüşveti veren olmazsa alan da olmaz” Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan: “Aslında bizim bildiklerimizi şimdi Avrupa bize öğretiyor, bundan üzüntü duymak gerekir” “Başarılı olduğumuz alan gümrükler; Gümrüklerde de olağan hale gelmiş geçerken 3-5 kuruş deyim yerindeyse vermek ama bu da yok artık”
YEREL HABERLER Köksal Toptan: “Rüşveti veren olmazsa alan da ...
Konser dönüşü meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e çıktı
YEREL HABERLER Konser dönüşü meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e ...
5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar: “Bilim adamlarının da diğer insanlar gibi sosyalleşmeye ihtiyacı var”
YEREL HABERLER 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Marmara ...
Doğu Karadeniz’de ihracat yüzde 19 oranında arttı Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 10 aylık döneminde 1 milyar 103 milyon 498 bin 774 dolar tutarında ihracat gerçekleşti İran’a yapılan ihracatta önceki yıllara oranla yüzde 300 gibi rekor düzeyde ihracat artışı yaşandığı bildirildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de ihracat yüzde 19 oranında ...
Konser dönüşü kaza faciayla bitti Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konser dönüşü kaza faciayla bitti Trabzon'un ...
Trabzon’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Trabzon’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu