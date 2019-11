Vali İsmail Ustaoğlu, okul müdürleriyle buluştu, tavsiyelerde bulundu

Vali İsmail Ustaoğlu, 20192020 eğitim öğretim yılını değerlendirmek ve çeşitli tavsiyelerde bulunmak üzere Trabzon’da görevli tüm okul müdürleriyle bir araya geldi.

Akçaabat Samet Uslu İmam Hatip Ortaokulu’ndaki toplantıda hitap ettiği okul müdürlerine, eğitim öğretimde dikkat edilecek hususları anlatan Vali Ustaoğlu, “Eğitimciler olarak sizler önemli bir görev ifa etmektesiniz. Bugün ilimizde toplamda 150 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü okullarımızda sizlerin önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Her birimiz, geleceğimiz olan yavrularımızı sizlere emanet ediyoruz. Çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetişmesinde, memleketine, milletine faydalı olmasında, siz eğitimcilerin ciddi emekleri vardır” dedi.



“Tavsiyeleriniz, öğrencilerinizin hayata bakışını değiştirebilir”

Öğrencilik hayatında en fazla iz bırakan anıların; öğretmenler ve müdürlerle yaşanan diyaloglar ve onların öğrencilerle ilgilenme şeklini içerdiğini aktaran Vali Ustaoğlu, “Yaşanan olumlu, olumsuz tüm anılar bir ömür boyu hatırlanır. Öğrencilerimizin okul yaşamlarında karşılaştıkları olayları, olumlu şekle getirmeliyiz. Her insanın hayatında bir kırılma anı vardır. Hayata bakışımızı, izleyeceğimiz yolu bize gösteren öğretmenimizin bir tavsiyesi olabilir. O an için aileler farkında olmayabilir. Daha sonraki süreç içerisinde ailelere yönelik tavsiyeler, çocuklarının yeteneklerini keşfetmelerine dair söylemler sayesinde, geleceğin bilim adamları, sanatçıları, siyasetçileri yetişebilmektedir” diye konuştu.



“Öğretmenöğrenciaile ilişkisini iyi kurgulamalısınız”

Okul müdürlerine, öğretmenöğrenciaile ilişkisini iyi şekilde kurgulamaları ve bu ilişkiyi en aktif hale getirmeleri talimatını veren Vali Ustaoğlu, “Bir çocuğun hayatını kurtarmak, bir çocuğun geleciğine dokunmak, hem inancımız hem de üstlenmiş olduğumuz sorumluluk gereği önemli bir esastır. Okullarımızda rutin öğretmenliğin ve idareciliğin ötesinde, öğretmenöğrenciaile ilişkisini iyi kurgulamalısınız. Aile ziyaretlerinde bulunmalı, sevginizi, muhabbetinizi ve çocuklarının başarılarını kendileriyle paylaşmalısınız. Öğrencilerinizin, aile içi şiddete maruz kalıp kalmadığını, ailesinden birini kaybetmiş olabileceğini, aile içinde bir takım ekonomik sıkıntıların olup olmadığını, ders çalışma ortamlarının nasıl olduğunu bilmemek gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.” ifadelerini kullandı.



“İlimiz, eğitimde başarılı ve altyapısı noktasında gayet iyi durumda”

Son dönemde Trabzonlu öğrencilerin elde ettiği başarılara özel bir parantez açan, kentin derslik, öğretmen ve taşımalı eğitim durumuna da değinen Vali Ustaoğlu, şöyle devam etti:

“Teknofest’te elde edilen büyük başarıda, liseye geçiş sınavındaki başarılarda öğrencilerimizin yanı sıra, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin de çalışmaları ve gayretleri bulunmaktadır. Farkındayız ve müteşekkiriz. İlimiz, eğitim altyapısı noktasında gayet iyi durumdadır. Bir okulumuzun dışında ikili eğitim gören hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Bu da bizim güçlü bir yanımızın olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızın sınıfları tıka basa doldurduğu o dönemler geride kaldı. Öğretmen ihtiyacı noktasında bir sıkıntımız söz konusu değildir. Taşımalı sistemde sorumluluğumuz ve mesuliyetimizin fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Anne babalarının, evlerinde gözbebeği gibi baktıkları çocuklarımızın sağlıklı şekilde okula ulaşımlarında her türlü tedbiri alıyoruz. Okullarda bu işin titiz şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin okullarında yedikleri yemeklerinin denetimi noktasında da dikkatli olmalısınız. Zaman zaman onlarla aynı sofrayı paylaşarak bu titizliği gösterebilirsiniz. Bağımlılıkla mücadele ile alakalı iki ayda bir toplantılar yapmaktayız. Okullarımızda bu anlamda özel güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.”



“Öğrencilerinizle diyaloglarınızda çok dikkatli olun”

Konuşmasının sonunda, çocukların rol modelinin öğretmenleri olduğunu önemle hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu, “Her türlü hareket ve davranış, onların hayatlarında önemli izler bırakacaktır. Bunun için siz öğretmenlerin ve yöneticilerin, öğrencilerimizle olan diyaloglarınızda çok dikkatli olmanızı önemle rica ediyorum” uyarısında bulundu.

