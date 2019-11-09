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Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı ilk peşinde

İHA

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında evinde ilk peşinde olacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordomavililer, siftah yapmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında evinde ilk peşinde olacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordomavililer, siftah yapmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 16:30'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yarımcı hakemlik görevlerini üstlenecek. Karadeniz ekibi, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. 16 puana sahip olan bordomavililer, Alanyaspor karşında 3 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

7. kez karşılaşacaklar
Trabzonspor ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordomavililer 1 galibiyet alırken, Alanya temsilcisi ise 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Trabzonspor, rakibi karşısında ilk peşinde
Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordomavili takım şimdiye kadar turuncuyeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi. Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi.

TRABZON

09 Kasım 2019 Cumartesi

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