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Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

DHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
KARAMAN'DAN 8 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Krasnodar ile oynanan maçın ilk 11'inden farklı olarak Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 değişikliğe gitti. Krasnodar mücadelesine rotasyonlu kadro ile çıkan Karaman, Alanyaspor karşısında ideale yakın bir 11 sahaya sürerek Erce, Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Ahmet, Avdijaj ve Muhammet'in yerine Uğurcan, Pereira, Novak, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme ve Sörloth'a görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel, Sturridge, Sosa ve Onazi kadroda yer almadı.
HOSSEİNİ YİNE ORTA SAHADA
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında Krasnodar ile oynanan karşılaşmada orta sahada görev verdiği stoper Majid Hosseini, Aytemiz Alanyaspor karşısında da yine orta alanda maça başladı.
ABDULKADİR PARMAK 17 GÜN SONRA
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ve Krasnodar ile Perşembe günü oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Parmak, Aytemiz Alanyaspor müsabakasıyla takıma geri döndü. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ilk 11'de görev verdiği Abdulkadir, 17 günlük aranın ardından formasına kavuştu.
KARAMAN '61' DEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında 'plaka' dedi. Trabzonspor'da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan ve 2018-19 sezonunda teknik direktör olarak göreve geldiği bordo-Trabzonspor'da geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maça çıkan, söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte takımın başında Trabzon'un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61'inci maçına çıktı.
AĞAOĞLU İKİNCİ KEZ YOK
Trabzonspor'da sezon başından itibaren takımın oynadığı maçları kaçırmayan Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin Krasnodar ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta da tribündeki yerini alamadı.
EKUBAN DÖNDÜ, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Trabzonspor'un Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi 11 Eylül'de antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından İtalya'ya giderek ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Caleb Ekuban, İtalya'da yaklaşık iki ay gördüğü tedavinin ardından Trabzon'a döndü. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da tribünden takip eden Ekuban'ın ilk etapta takımdan ayrı olarak koşulara başlayacağı ve kısa süre sonra da takımla çalışacağı öğrenildi.
TRİBÜNLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ DOLDU
Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
KADINLAR TRİBÜNDE ÖRGÜ ÖRDÜ
AK Parti Trabzon Kadın Kolları'nca hazırlanan 'Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik' projesi kapsamında 40 kadın Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden izledi.  Proje kapsamında tribünlerde yer alan kadınlar bir taraftan maçı izlerken bir taraftan da yöresel el sanatlarını işledi. Kadın taraftarlar ayrıca tribünde projenin isminin yer aldığı pankartı da açtı.
ATATÜRK UNUTULMADI
Trabzonspor-Alanyaspor maçı öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle, stadyumda Ulu Önder'in en sevdiği türkülerden biri olan 'Vardar Ovası' çalındı. Bu arada bordo-mavili futbolculular da seremoniye Atatürk'ün fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıkarken, Alanyasporlu futbolcular da sahaya kollarında Atatürk ve Türk bayrağı baskılı forma ile çıktı.

TRABZON

10 Kasım 2019 Pazar

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