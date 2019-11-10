Erol Bulut: "Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kalelerinde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibinin 10 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Trabzonspor müsabakasında istemediğimiz bir sonuç aldık. Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince gol pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltı pozisyonu buldu ve değerlendirerek 10 kazandı. Rakibin ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka şut yok. Önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmememiz, onun analizini yapmamız lazım" dedi.

TRABZON 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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