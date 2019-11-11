Trabzonspor ilklere imza attı

Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında ilklere imza attı. Bordomavililer sahasında rakibini ilk kez yenerken, ligde ise 17 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'u 10 mağlup eden Trabzonspor , puanını 19'a çıkartarak zirveye tutundu. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle üç stoper oyuncusunu sahaya sürerek farklı bir taktikle sahaya çıkan bordomavililer rakibi karşısında ise ilklere imza attı. Alanyaspor ile sahasında daha önce yaptığı 3 maçtan galibiyet çıkartamayan Karadeniz ekibi bu kez rakibi karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılarak evinde ilk galibiyetini aldı.



17 maç sonra gol yemedi

Trabzonspor Süper Lig'de, 17 maç sonra kalesini gole kapadı. 16 maçtır rakip takımlardan gol yiyen bordomavililer Alanyaspor maçında bu kötü seriye son verdi. Son olarak 201819 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 10 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordomavililer, sonraki 16 maçta da kalesini gole kapatamamıştı. Karadeniz ekibi Süper Lig’de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Trabonspor, Alanyaspor karşısında kalesi 212 gün sonra gole kapatarak bir ilke imza attı.



Trabzonspor son 8 sezonun en çok puanını topladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de son 8 sezonun en çok puanını topladı. 11. hafta itibariyle yapılan araştırmada, bordomavililer bu sezon 19 puan toplarken, 201819 sezonda 16 puan, 201718 sezonunda 13 puan , 201617 sezonunda 11 puan, 201516 sezonunda 14 puan, 201415 sezonunda 16 puan, 201314 sezonunda 17 puan, 201213 sezonunda 16 puan ve 201112 sezonunda ise 20 puan topladı.

TRABZON 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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