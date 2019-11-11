Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı

İtalya’da tedavisi tamamlanan ve Trabzon’a dönen bordomavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.
Bugün saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen Ganalı oyuncu Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ekuban, ardından Dozer Cemil Usta antrenman sahasında kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı.
TRABZON
11 Kasım 2019 Pazartesi
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