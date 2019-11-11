Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı

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İtalya’da tedavisi tamamlanan ve Trabzon’a dönen bordomavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.

Bugün saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen Ganalı oyuncu Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ekuban, ardından Dozer Cemil Usta antrenman sahasında kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı.

TRABZON 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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