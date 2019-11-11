Sertaç Güven: "İnfial ve kaos oluşturulmak istendi"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Alanyaspor maçındaki hakem hatalarına değinerek, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporluları sokağa dökmek ve Trabzonspor camiasında infial oluşturmaktan başka bir şey değildi" dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan TrabzonsporAytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana sahada bordomavililere yönelik planlı ve organize bir eylem olduğunu öne süren Güven, “Bu organizasyonu Alanyaspor karşılaşmasında daha net bir şekilde gördük. Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporluları sokağa dökmek ve Trabzonspor camiasında infial oluşturmaktan başka bir şey değildi” şeklinde konuştu.



“Kaosa sürüklenmek istendi”

“Henüz altı gün önce hakem hatalarını yayınlayan ve bu hatalar neticesinde yaşadığı mağduriyeti açık bir biçimde ifade eden kulübümüzün bir sonraki maçına Süper Lig’de yönettiği her maçtan sonra 12 hafta ceza alarak dinlendirilen Abdulkadir Bitigen’in atanması, başlı başına bir plandır” diyen Sertaç Güven, “Karşılaşmanın hemen başında Abdulkadir Parmak’a yapılan ve tartışmasız penaltı atışını gerektirecek pozisyonu devam ettiren, sonrasında ise orta sahada topa müdahaleyle birlikte rakibinin ayağına temas eden oyuncumuzun kasıttan uzak hareketine direkt kırmızı kart gösteren Abdulkadir Bitigen’in kararlarının VAR tarafından incelettirilme gereği bile duyulmaması Trabzonspor camiasının kasten infiale sürüklenmek istendiğinin kanıtıdır. Ekonomik, sportif, imaj ve marka değeri olarak Türkiye’nin en iyi spor kulübü olma yolunda ilerleyen Trabzonspor, dün gece raydan çıkartılmak ve karanlığa hapsedilmek istenmiştir” diye konuştu.



“TFF ve MHK birinci dereceden sorumludur ve gereğini yapmalıdır”

Yaşanan hakem hatalarından TFF ve MHK’nın sorumlu olduğunu belirten Sertaç Güven, şunları söyledi:

“Penaltı ve kırmızı kart gibi oyunun gidişatını doğrudan etkileyen kararları düzgün veremeyen, düzeltebilmesi için kurulan VAR sistemini uygulayamayan, doğru faul, doğru taç atışı, doğru korner verirken bile zorlanan hakemlerin performansını bilmek ve değerlendirmek Merkez Hakem Kurulu’nun görevidir. Sezon başından beri performansı vasatı aşamayan Abdulkadir Bitigen ve türevlerini Trabzonspor’un maçına atayarak Trabzon’da bir infial oluşturmaya amaçlayan Merkez Hakem Kurulu’nun değerlendirmesini yapmak ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun görevidir. Bu sebeple; 10 Kasım 2019 günü planlı ve bilinçli olarak yaşatılan sürecin birinci dereceden sorumlusu olduğuna inandığımız, sadece Trabzonspor değil; Türk futbolunun da marka değerine zarar veren başta MHK ve TFF’nin ivedilikle gereğini yapmasını bekliyor, Trabzonspor camiasını sokağa dökmeyi amaçlayan bu yapıya acilen müdahale edilmesini istiyoruz.”



“Taraftarımız bu oyunu gördü”

Trabzonspor taraftarı ve sporcularının büyük bir sağduyu gösterdiğini dile getiren Güven, “Bu büyük operasyonu tribünden bizzat gören ve sağduyulu duruşuyla planlanan kaosun yaşanmasının önüne geçen tüm taraftarlarımıza, sonrasında ise saha içinde hakem triosunun tahriklerine kapılmayarak "Trabzonspor Duruşu'nu" koruyan tüm futbolcu kadromuza ve teknik heyetimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

TRABZON 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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