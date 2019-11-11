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Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı oturumları başladı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat ...

İHA

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı oturumları başladı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Piyasada 46 milyonluk alacağımız var”

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun başkanlığında yapıldı.
Oturumun açılışında Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin stratejik planı, 2020 yılı bütçesi ve dolmuşların modernizasyonu konularında açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi stratejik planını ortak akılla hazırladıklarını kaydeden Zorluoğlu, “Bu planın raflarda durmak için değil, alanda uygulanmak için hazırlanan bir plan olmasına özel ihtimam gösterdim” dedi. Başkan Zorluoğlu, “Stratejik planda misyonumuz; insani merkeze almak, istişareye açık, kapsayıcı ve ortak aklı önceleyen örnek gönül belediyeciliği anlayışımız ve sunacağımız kaliteli kamu hizmetleri ile güçlü ve müreffeh bir Trabzon inşa etmektir. Vizyonumuz ise renklerini koruyarak şehri imar ederken gönülleri de fetih eden belediye olmaktır” ifadelerini kullandı.
Başkan Zorluoğlu, Belediye Meclisinde görüşülecek olan 2020 yılı bütçesini 823 milyon TL olarak öngördüklerini ifade etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden alacağı payın artacağına inandıklarını kaydeden Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gerekli değişiklik tekliflerinin TBMM’ye sunulması için talimat verdiğini belirtti. Zorluoğlu, iddialı bir bütçe hazırladıklarını belirterek, “Kasım ayı oturumlarında yine belediyemiz bütçesi ve ilçe belediyelerimizin bütçesi görüşülecek. Önümüze gelecek olan Büyükşehir Belediyemiz bütçesi 823 milyon TL’lik bütçedir. İddialı bir bütçe hazırladık. Gelirlerimizi arttırabileceğimizi hesaplayarak bütçe oluşturduk. Bu manada yatırım oranı yüksek bir bütçe hazırlamaya özen gösterdik. Öz gelirimizi arttırıp, cari harcamalardan tasarruf ederek daha fazla yatırıma ağırlık vereceğimizi hesap ederek bir bütçe hazırladık. İnşallah 2020 yılı itibariyle genel bütçe vergi gelirlerinden ilave bir kaynak alabileceğimizi varsaydığımızı da ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Cumhurbaşkanımızın bizleri kabullerinde, konuyu tekrar dile getirdik ve Cumhurbaşkanımız ‘TBMM’de bütçe görüşmelerinden sonra yerel yönetimlerde mevzuat değişikliği ön gören ve gelir yapısını da kapsayan taslak çalışmayı Meclise sunun’ talimatını hep beraber duyduk. İnşallah Aralık ayının ikinci yarısında büyükşehir belediyeleri ve il belediyelerini ilgilendiren bazı mevzuat değişiklikleri ve genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere pay verilmesiyle ilgili değişiklik taslağını TBMM’de göreceğiz. Dolayısıyla 2020 bütçemizin biraz arttırılarak konulmasının bir sebebi de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın artıracağına olan inancımızdır” şeklinde konuştu.

“Piyasada 46 milyonluk alacağımız var”
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bütçesi içinde öz gelirlerin düşük oranda kaldığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, öz gelirlerin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin alacaklarının tahsili ve kiradaki mülklerinin kira ücretinin rayiç bedele yükseltilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını kaydeden Zorluoğlu, “Öz gelirlerimiz bizim için çok önemli. Öz gelirlerimizin mutlaka arttırılması lazım. Şuanda öz gelirlerimiz, bütçenin yüzde 25’ini aşmıyor. Ama bizim öz gelir oluşturma kapasitemiz var. Yapacağımız çalışmalarla 2020 yılı içinde öz gelirlerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bunun kalemlerinden bir tanesi alacaklarımızın tahsil edilmesidir. Şuanda piyasada 46 milyonluk alacağımız var. Bu 46 milyonun içinde en yüksek meblağı 14 milyon ile kira gelirlerimiz tutuyor. Belediyemizin alacaklarını yakından takip edip 2020 yılı içinde tahsil cihetine gideceğiz. Bu hususta İkinci önemli konu ise belediyemizin kiraya verdiği mülklerin kira bedelleri ile alakalıdır. Kira bedellerinin rayiç bedelin çok altında olduğunu tespit ettik. Piyasadan uzman, SPK belgeli bir kuruluşa rayiç bedel çalışması yaptırdık. Yine Ticaret Odası ve Emlak Odasından fiyatlar aldık. Belediyemiz bünyesinde komisyon kurarak mevcut kira bedelleri ile rayiç kira bedellerini karşılaştırdık ve kiraları bu şekilde belirledik. Dolayısıyla 2020 yılında kiralarımızı rayiç bedele getireceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Çünkü bu mülkler bütün Trabzon’un ortak mülküdür. Bedeli üzerinden kiralanmalıdır. 2020 yılında hem alacaklarımızın tahsili hem de mülklerimizin değerinde kiralanmasına özen göstererek gelirlerimizi arttırma cihetine gideceğiz” diye konuştu.

“Dolmuş olarak kullanılan araçların hiçbiri kanunen 2020 yılı Haziran ayından itibaren kullanılamayacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Trabzon’da hizmet veren dolmuşların modernizasyonu için Şoförler Odası ve dolmuş esnafı ile görüşmelerine devam ettiklerini bildirdi. Mevcut dolmuşların yasal olarak 2020 yılı Haziran ayından itibaren kullanılamayacağını belirten Zorluoğlu, dolmuşların mutlaka halk için daha konforlu hale gelmesini istediklerini belirtti. Yaptıkları görüşmeler neticesinde ortaya üç seçenek çıktığını belirten Zorluoğlu, “Dolmuşların 2020 yılının Haziran ayından itibaren engellilere uygun ve özellikle iklimlendirme konusunda daha konforlu hale gelmesi gerekiyor. Şuanda dolmuş olarak kullanılan araçların hiçbiri kanunen 2020 yılı Haziran ayından itibaren kullanılamayacak. Dolayısıyla kanunen bunların modernizasyonu gerekiyor. Biz başından itibaren Şoförler Cemiyetimizle yakından irtibat halinde olduk. Sadece Şoförler Cemiyetimiz ile değil, tüm durak başkanlarımızla da birkaç kez bir araya gelerek karşılıklı istişarede bulunduk. Tam bir istişare mantığı ile bu süreci şuana kadar getirdik. Burada temel hedefimiz halkımızın bu hizmetten en iyi şekilde yararlanmasıdır. Yani daha konforlu daha güzel bir dolmuşçuluk anlayışı üzerinde çalıştık. Bu arada Şoförler Cemiyetimizin de, durak başkanlarımızın da ellerini taşın altına soktuklarını memnuniyetle belirtmek isterim. Kendilerine teşekkür ederim. Ortaya üç tane alternatif çıktı. Bunlardan biri mevcut dolmuşların her hangi bir koltuk artırımı yapılmadan, mevcut koltuk sayısı ile yenilenerek aynı şekilde devam etmesi. Yani araçların modelleri yükseltilerek, engellilere daha uygun hale getirilerek, konforu arttırılarak sistemin devam etmesi. İkinci şık, koltuk sayısının arttırılması ile 16+1’e çıkarılması ve araç sayısının azaltılması ve ortakların sayısının 3’e çıkarılması. Biliyorsunuz şuan Trabzon’da her dolmuşun iki ortağı var. Üçüncü öneri ise koltuk sayısının 17’nin üzerine çıkarılması ile dolmuşların halk otobüsü gibi bir statüye çıkarılması ve bu şekilde dolmuş hizmetine sunulması. Önümüzdeki bir iki hafta içinde bu seçenekleri bütün muhataplarımıza, avantajları ile dezavantajları ile anlatma durumumuz olacak. Bazen basında ‘bu iş Arapsaçına döndü’ şeklinde haberler çıkıyor. Bunlara itibar etmemek lazım. Tamamen bizim koordinasyonumuzda süreç devam ediyor. Halkımızın daha iyi bir dolmuş hizmeti alması kaydıyla, bu seçeneklere şoför esnafımızın yaklaşımı bizim için önemlidir. Onlar bu kararı kendi aralarında verdiğinde, kararlarına halkımızın konforlu hizmet almalarını garanti etmeleri halinde biz sıcak bakacağız” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun bilgilendirmesinin ardından ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

TRABZON

11 Kasım 2019 Pazartesi

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