Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden anlamlı yarışma

Medical Park Karadeniz Hastanesi lösemili çocuklar için Ahmet Yahya Subaşı İlköğretim Okulu’nda resim yarışması düzenledi.

Düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilere hastane yöneticileri tarafından ödülleri taktim edilerek başarılar dilendi. Ayrıca dereceye giremeyen öğrencilere de teşekkür belgeleri verildi. Okul yöneticileri, etkinliğe katılan hastane yöneticilerine yaptıkları bu anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür ederken, hastane yöneticileri de okul yönetimi ve resim öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Yarışmaya katılan minik öğrencilerin resimleri hastane içinde sergilenecek.

TRABZON 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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