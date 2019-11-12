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Ormanda kaybolan yaşlı adamın yakınlarından 'kaçırıldı' iddiası

DHA

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, 28 Eylül günü mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve yapılan arama çalışmalarına rağmen izine rastlanmayan Mehmet Toğan'ın (84) eşi ve kızı, yaşlı adamın kaçırıldığını öne sürdü.
Beşikdüzü'ne bağlı Bayır Mahallesi'nde oturan, alzheimer hastası Mehmet Toğan, 28 Eylül günü  eşiyle birlikte mantar toplamak için ormana gitti. Ancak 6 çocuk babası ormanlık alanda kayboldu. Yakınları, jandarmadan yardım istedi. Bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi. Drone destekli, iz takip köpeklerinin de kullanıldığı 60 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında Toğan'ın izine rastlanılamadı. Mehmet Toğan´ın yakınları, yaşlı adamın kaçırıldığını öne sürdü.
'KAYBOLMADI, KAÇIRILDI'
Kayıp Mehmet Toğan´ın eşi Elmas Toğan, ormana mantar toplamaya gittiklerini belirterek "Ben yukarıda durdum, o aşağıya gitti. Ben gidemedim. Bekledim gelmedi. Sonrasında yoldan arka arkaya iki otomobil geçti. Biraz daha bekledim yine gelmedi. Karanlık oldu. Yardım istedim, aradık ama bulamadık. Sonrasında askerler geldi. Onlar da baktılar. Eşim kaybolmadı, kaçırıldı. O arabalar onu alıp gitti. Kiracımıza borç vermiştik. Verdiğimiz paraları geri almak istedik. Bize 3 bin Euro ve 20 bin TL ödedi. Gerisini ödemedi. Eşimi o kaçırmış olabilir. Çocuklarım gidip sormuşlar ama `ben yapmadım, kameraları inceleyin´ demiş. `Ben yaptım´ der mi? Eşim aklı başında, beyefendiydi. Onu tanımayan, iyilik etmediği kişi yok. O kaybolmadı, kaçırıldı" dedi.
Babasının kaçırıldığını öne süren Fatma Demir de, "Babam 9 gün boyunca ormanda kayboldu, diye arandı. Ama altıncı gün babamın hırkası bulundu. Öncesinde o hırka orada yoktu. Hırkanın orada bulunmasının ardından babamın yaşadığını hissettim. Bu hırkanın anayolun kenarında bulunması babamın kaçırıldığının gösteren bir delil. Komşumuzdan şüpheleniyoruz. Hırkayı bulduktan sonra kendisiyle görüşme yaptık. Son 1-2 senedir yaylaya çıkmadığını söyledi. Ama yaylada onu görenler var. Yaylada bizim evi gözetlerken görenler var. Şu anda çok yüksek teknolojik araçlarla arama yapılarak, soruşturmanın devam ettiği bize söylendi. Ama halen sonuç yok. Şüphelendiğimiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu olayın aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

TRABZON

12 Kasım 2019 Salı

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