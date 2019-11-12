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Uzungöl tıraşlanacak Uzungöl’de daha önce imar planına aykırı olduğu tespit edilen 118 binadan 23'ü ...

İHA

Uzungöl tıraşlanacak Uzungöl’de daha önce imar planına aykırı olduğu tespit edilen 118 binadan 23'ü için Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir plan hazırlandı Hazırlanan yeni raporda yıkılması planlanan 17 binanın tıraşlanmasına karar verilirken, 6 bina için ise imara uygun olduğu gerekçesiyle yıkımına gerek olmadığı belirlendi Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Ankara’dan gelen heyet yaptığı tespitlerde 6 binanın tamamen imara uygun olduğu için yıkılmayacağını, 17 binanın ise tıraşlanacağı yönünde rapor verdi"

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de daha önce imar planına aykırı olduğu tespit edilen 118 binadan 23'ü için Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir plan hazırlandı. Hazırlanan yeni raporda yıkılması planlanan 17 binanın tıraşlanmasına karar verilirken, 6 bina için ise imara uygun olduğu gerekçesiyle yıkımına gerek olmadığı belirlendi.
Uzungöl'de geçtiğimiz Eylül ayında bölgedeki imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için yapı sahiplerine Çaykara Belediyesi tarafından tebligatlar gönderilmeye başlamasının ardından bugünlerde yıkılması planlanan yapılar için yeni gelişmeler yaşandı.
Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’dan gelen heyet bölgede yaptığı incelemesini tamamlarken, yıkılması planlanan 6 binanın imara uygun olduğu gerekçesiyle yıkılmasına gerek olmadığı, 17 bina için ise tıraşlanması doğrultusunda rapor hazırladı. Kalan binalar için ise yıkım kararının devam ettiği belirtildi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni imar planı askıya çıkartılırken, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, diğer binalar için yıkım süreci hala devam ettiğini belirtti. Akyüz “Şu anda Uzugöl’deki durum, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan imar planımız askıya çıkartıldı. Bir aylık süreç var. Bu süreç sonunda itirazlar söz konusu olmazsa ondan sonraki aşama 18. madde uygulaması o bittikten sonra inşallah imarımız yürürlüğe girecektir. Uzungöl’e Ankara’dan bir heyet gelerek tespitler yapmıştı. Bu tespitler doğrultusunda 6 binanın yıkılmayacağı tamamen imara uygun olduğu belirtilirken, 17 binanın ise tıraşlanacağı yönünde karar verdi. Yani söz konusu bazı binaların 23 katı yıkılacak. Daha sonra imara uygun hale getirilmesi düşünülen binalar oldu. 26 bina üzerinde ufak tefek işlemlerle imara uygun hale getirilecek. Diğer binalarla alakalı yıkım süreci hala devam ediyor. Artık vatandaş devletin bu durumda ciddiyetini dik duruşunu iyi gördü. Bundan sonraki aşamada milletin böyle şeylere tevessül etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten imarımız koruma amaçlı imar planı. Koruma amaçlı imar planına uygun şekilde binalarımızın yapılması gerekiyor ve ondan sonraki eylem ve işlem ondan sonra imara uygun yapılması taraftarıyız. Toplamda 118 bina yıkımı var. 118 binanın içinde 23’ü şu anda biraz uygun tarafları oldu. Aslında çok daha fazla olabilirdi bazı alanlar üzerinde geçici afat alanları uygulamaları yapıldı imar dışında tutuldu. İmar dışında tutulan yerlerin bu yıkımla alakalı düzenlemelere konu alınmadı. Alınsa belki bu sayı 4050’yi bulabilirdi” diye konuştu.

TRABZON

12 Kasım 2019 Salı

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