Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban'ın 23 hafta sonra, Obi Mikel ve Sturridge'nin ise milli aranın ardından takıma döneceğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat oyuncuların durumu ve üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle eleştirilerle maruz kalmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bordomavililerin yıldız oyuncusu Sosa'nın Alanyaspor'a karşı oynamak istediğini dile getiren Güven, "Sosa'nın sol kasığında ve ayak bileğinden almış olduğu darbeye bağlı kas yaralanması vardı. Sosa'nin kendisi oynamak istemesine rağmen daha kısa zamanda alacağımız iyileşme sürecinin daha fazla olabileceği düşüncesiyle oyuncumuzu dinlendirme kararı verdik. Obi Mikel ve Sturridge de daha önce yüzde 90 olan yaralanmaları, yaptığımız son kontrollerden sonra yüzde 10'a indi. Ekuban'ı 23 hafta sonra takıma vermeyi planlıyoruz. Ekuban'ın kemik kaynaması gayet iyi durumda. Performans eksikliği var ve eksikliği kapatmaya çalışıyor. Amacımız 23 haftada yetiştirip takıma vermek. Milli aradan sonra Sosa, Obi Mikel ve Sturridge'yi de takıma vermeyi planlıyoruz. Trabzonspor'da yaşanan sakatlıkların hepsi sahada oluyor. Antrenmanda bir tek Ekuban sakatlandı. Hepsi saha içresinde ve mücadele esnasında oluyor. Tedavileri tamamlanarak takıma verdiğimiz oyuncular aynı şikayetlerle sakatlanıyorlar. Karar alırken 3 ayrı gözle değerlendiriyoruz. Sakatlıkların üst üste gelmesi ve her maçta bazı oyuncuların sakatlıklardan dolayı oynamaması bazı algıyı oluşturdu" ifadelerini kullandı.



"Günlük düşünmemiz söz konusu değil"

Ligin günlük değil uzun bir maraton olduğunu belirten Güven, "Bizim için öncelik sporcumuzun sağlığıdır. Günlük düşünme gibi bir durum bizim için söz konusu değil. Önümüzde uzun bir maraton var. Oyuncumuz tam hazır olur ise vermeye çalışıyoruz. Verimi yüzde yüz alabilmek için planlama yapıyoruz. Biz işimizi doğru yapma peşindeyiz" dedi.



"Oyuncu oynamak istese bile sağlık ekibinin kararı önemli"

Bir oyuncunun sağlık durumu el vermiyorsa oynamasının gelecek açısından doğru olmayacağını sözlerine ekleyen Güven, "Alanyaspor maçında oyuncumuz Sosa oynamak istedi ama Sosa'nın ikinci derecede kas yaralanması var. Belki bir şey olmayabilir ama lig Alanyaspor maçıyla bitmiyor. Önümüzde çok maç var. O yüzden oyuncumuzdan daha iyi verim almamız için onu riske edemeyiz. Geçtiğimiz sezon aynı durum Beşiktaş maçında da oldu. Sosa'yı dinlendirdik ve o zamandan beri çok iyi bir verim aldık. Oyuncu oynamak istese bile bir sağlık ekibi var ve bu sağlık ekibi de camiaya karşı sorumluluğu var" diye konuştu.



"Onazi oynamayı çok istiyor"

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Onazi'nin sahalara dönmek için sabırsızlandığını da dile getiren Yaşar Kibar Güven, "Bir yıla yakındır tedavi sürece geçiriyor. Onazi oynamayı çok istiyor. Tedavi sürecinde yaşadığı bir takım sıkıntılar süreci uzattı. Dikişlerine karşı vücudu reaksiyon gösterdi. İltihap oldu ve tekrar ameliyat oldu. Yaşanan süreç onu strese soktu ve tedavi sürecindeki oyuncuyu bu durum etkiledi. Şu anda iyi ve takımla birlikte idmanlarda başladı" şeklinde konuştu.

Güven, kilo sorunu olduğu iddia edilen Onazi'nin sakatlanmadan önceki durumuyla bugünkü durumu arasında 600 gram fark olduğunu hatırlatarak, "Biraz kaslarının sıkılaşmaya ihtiyacı var sanırım" dedi.

TRABZON 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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