Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri vatandaşların tepkisi ile karşılaştı Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalardaki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkım çalışmaları sürerken, Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda yıkım ekipleri ile yayla sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirirken, vatandaşlar jandarma ekipleri ile karşı karşıya kaldı. Kendilerine bir yıkım tebligatı gelmesinin ardından evlerini boşaltacaklarını belirten yayla sakinlerinin tepkisi nedeniyle yıkım gerçekleşemezken, gergin bekleyişi sürüyor.

TRABZON 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:12

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.