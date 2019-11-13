Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı

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- TRABZON'un Yomra ilçesinde boş tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden H.E.S. yönetimindeki 61 LG 496 plakalı hafif ticari araç, önündeki H.Ç. yönetimindeki 35 AH 5757 plakalı boş tankere arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.E.S. ile yakınları A.S. ve E.S. yaralandı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



TRABZON 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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